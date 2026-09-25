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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, το WWF Ελλάς, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και η Costa Navarino, διοργανώνουν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στις 12:00 στο εστιατόριο «Μαντάμ Σουσού» της Δημοτικής Αγοράς Καλαμάτας, μια εκδήλωση για επαγγελματίες της εστίασης με θέμα τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το WWF Ελλάς θα μοιραστεί στοιχεία για την σπατάλη τροφίμων και τις πολύπλευρες επιπτώσεις της. Επίσης, θα παρουσιαστεί ο οδηγός καλών πρακτικών που δημιούργησαν οι σεφ της Costa Navarino, ενώ ο Executive Chef του ξενοδοχείου W Costa Navarino Νίκος Μπίλλης θα παρουσιάσει «έξυπνες» και δημιουργικές τεχνικές που εφαρμόζονται στα εστιατόρια της Costa Navarino.

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Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται για κατανάλωση, δηλαδή σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι ετησίως καταλήγει στα απορρίμματα. Η ποσότητα αυτή θα μπορούσε να καλύψει τέσσερις φορές τις ανάγκες των 820 εκατομμυρίων ανθρώπων που υποσιτίζονται.

Η σπατάλη τροφίμων συνεπάγεται την απώλεια πολύτιμων φυσικών πόρων, που απαιτούνται για την παραγωγή τους, όπως το έδαφος, το νερό και η ενέργεια, ενώ παράλληλα επιβαρύνει τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα. Στην Ευρώπη, παρότι τα νοικοκυριά παραμένουν «πρωταθλητές» στην σπατάλη, εκτιμάται ότι το 47% της σπατάλης τροφίμων δημιουργείται κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Από αυτό, το 19% προέρχεται από τη μεταποίηση τροφίμων και ποτών, το 11% από την εστίαση και τις υπηρεσίες τροφίμων, το 10% από την πρωτογενή παραγωγή και το 8% από το λιανεμπόριο και τη λοιπή διανομή τροφίμων. Οι επιχειρήσεις των κλάδων αυτών μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της, μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και υπεύθυνες πρακτικές διαχείρισης των τροφίμων.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του WWF Ελλάς, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και της Costa Navarino, με στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών στον κλάδο της φιλοξενίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Costa Navarino συνεισφέρει την τεχνογνωσία της για τη διαχείριση των τροφίμων στα εστιατόρια του προορισμού, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου την εμπειρία του στην ενημέρωση και συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις και το WWF Ελλάς τον σχεδιασμό της εκδήλωσης και την επιστημονική τεκμηρίωση. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, με δήλωση συμμετοχής εδώ. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει και των δηλώσεων συμμετοχής.

Διάρκεια εκδήλωσης: 2 ώρες

Σχετικά με το WWF Ελλάς

Το WWF Ελλάς είναι το εθνικό γραφείο του παγκόσμιου δικτύου του WWF, ενός από τους μεγαλύτερους περιβαλλοντικούς οργανισμούς διεθνώς. Από το 1991 δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη του φυσικού περιβάλλοντος, στην προστασία κρίσιμων ειδών και οικοτόπων, προωθώντας τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων για έναν πιο υπεύθυνο τρόπο ζωής χωρίς πλαστική ρύπανση και σπατάλη τροφίμων. Ενεργά μαζί με την κοινωνία των πολιτών διεκδικούμε ένα βιώσιμο μέλλον, όπου άνθρωπος και φύση θα συνυπάρχουν αρμονικά.

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Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.wwf.gr

Σχετικά με την Costa Navarino

H Costa Navarino είναι ο αειφόρος προορισμός υψηλών προδιαγραφών και βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι η ανάδειξη της Μεσσηνίας, με σεβασμό για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Αποτελείται από ξεχωριστές περιοχές ανάπτυξης, με ξενοδοχεία 5 αστέρων, ιδιωτικές κατοικίες, signature γήπεδα γκολφ και πλήθος δραστηριοτήτων για κάθε εποχή του χρόνου. Στο Navarino Dunes βρίσκονται τα ξενοδοχεία The Romanos, a Luxury Collection Resort, The Westin Resort Costa Navarino, καθώς και οι ιδιωτικές κατοικίες Costa Navarino Residences. Το Navarino Bay φιλοξενεί το Mandarin Oriental, Costa Navarino, το W Costa Navarino καθώς και τη Navarino Agora, έναν διαδραστικό χώρο με καταστήματα, εστιατόρια, θερινό σινεμά και πολιτιστικές εμπειρίες. Kαι στις δυο περιοχές λειτουργούν signature γήπεδα γκολφ, ενώ στο Navarino Hills βρίσκονται δύο ακόμα signature γήπεδα γκολφ.

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Σχετικά με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου

Το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου ιδρύθηκε το 2011. Αποστολή του είναι η δημιουργία ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης στη Μεσσηνία που μπορεί να γίνει πρότυπο για όλη την Ελλάδα και πέρα από αυτήν, χτίζοντας καινοτόμες δράσεις μαζί με την κοινωνία. Με τον άνθρωπο πάντα στο επίκεντρο, εργάζεται για μια πιο ισότιμη κοινωνία, που θα βασίζεται σε έναν δυναμικό και ανθεκτικό αγροτικό τομέα και θα αναδεικνύει τη ζωντανή πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον. Τα προγράμματά του εστιάζουν ιδιαίτερα στην καινοτόμα επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την εκπαίδευση, τη νέα γενιά, την τέχνη και την κοινωνική προσφορά, και επεκτείνονται πλέον πέρα από τα σύνορα της Μεσσηνίας. Η δράση του βασίζεται στη στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία, τον επιχειρηματικό κόσμο, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους θεσμικούς φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών, δημιουργώντας ένα πρότυπο συλλογικής δράσης για το κοινό καλό.

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Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.cvf.gr

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