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Διπλό εφιάλτη κατήγγειλε ότι πέρασε μια 44χρονη από την Πολωνία που διαμένει στη Ρόδο, με δράστη έναν 28χρονο Αλβανό, ο οποίος όχι μόνο φέρεται να της πήρε με απάτη πάνω από 15.000 ευρώ αλλά όταν στη συνέχεια η γυναίκα του τα ζήτησε πίσω εκείνος την απείλησε ότι θα στείλει γυμνές φωτογραφίες της στα παιδιά της.

Η Πολωνή στην καταγγελία της αναφέρει ότι ο 28χρονος Αλβανός επικαλούμενος ψευδή γεγονότα και προσκομίζοντας στοιχεία που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, την έπεισε να του καταβάλει σε δόσεις χρήματα το 2023 και το 2024 που έφτασαν συνολικά τα 15.417 ευρώ.

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Όταν η 44χρονη αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα εξαπάτησης και ζήτησε από τον 28χρονο να της επιστρέψει το ποσό, εκείνος, σύμφωνα με την καταγγελία της 44χρονης, δεν επιχείρησε ούτε εξήγηση ούτε διακανονισμό αλλά αντίθετα φέρεται να την απείλησε ευθέως ότι θα την «καταστρέψει» στέλνοντας γυμνές φωτογραφίες της στα παιδιά της, εκμεταλλευόμενος προσωπικό υλικό που, όπως προκύπτει, είχε στην κατοχή του.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, η οποία καλείται να εξετάσει τόσο το οικονομικό σκέλος, δηλαδή τις συνθήκες υπό τις οποίες καταβλήθηκε το ποσό, όσο και το σκέλος των απειλών.

Πηγή: dimokratiki.gr