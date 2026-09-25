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Η Σούζαν Σαράντον και η ηθοποιός της σειράς «Hacks», Χάνα Αϊνμπίντερ, συνελήφθησαν από την αστυνομία στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ στο Μανχάταν, με αφορμή την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Βίντεο που έχουν δημοσιοποιηθεί καταγράφουν τη στιγμή που αστυνομικοί της Νέας Υόρκης περνούν χειροπέδες στη Σούζαν Σαράντον, ενώ η διαδήλωση βρίσκεται σε εξέλιξη, πριν από την ομιλία του Νετανιάχου.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της «New York Post», τη διαμαρτυρία διοργάνωσε η οργάνωση «Jewish Voice for Peace» («Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη»).

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έξω από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών στο Μανχάταν, την ώρα που ήταν προγραμματισμένη η ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού, με τις δύο ηθοποιούς να βρίσκονται μεταξύ των ατόμων που συνελήφθησαν από τις Αρχές.

Με πληροφορίες από The Guardian