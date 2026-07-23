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Τραγική κατάληξη είχε ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στους Κάτω Λουσούς Καλαβρύτων, όπου ένας 74χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να ακινητοποιήσει το αγροτικό όχημά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το αγροτικό ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι του ηλικιωμένου, όταν άρχισε ξαφνικά να κινείται. Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι το όχημα δεν είχε ασφαλιστεί με το χειρόφρενο.

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Ο 74χρονος επιχείρησε να το σταματήσει, ωστόσο εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο αγροτικό και έναν τοίχο, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα. Στις εκκλήσεις του για βοήθεια ανταποκρίθηκε ένας γείτονάς του, ο οποίος κατάφερε να τον απεγκλωβίσει και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Ο ηλικιωμένος διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Αιγίου. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο δυστύχημα.