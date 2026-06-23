Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης η δύσκολη επιχείρηση διάσωσης ενός 60χρονου Έλληνα πεζοπόρου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε σε γκρεμό σε δασώδη περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, το βράδυ της 22ας Ιουνίου ο άνδρας κάλεσε το 112 ζητώντας βοήθεια από την περιοχή Βολεμιά Αρκούδι στην Κέρτεζη. Ο άμεσος εντοπισμός της θέσης του οδήγησε στην κινητοποίηση 21 πυροσβεστών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων, την 6η ΕΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο.

Advertisement

Advertisement

Παρά τις προσπάθειες, οι δυσμενείς συνθήκες, η περιορισμένη ορατότητα λόγω της νύχτας και το ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο δεν επέτρεψαν την προσέγγιση του σημείου από αέρος. Οι επίγειες δυνάμεις συνέχισαν αδιάκοπα το έργο τους καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες, κατάφεραν να φτάσουν στον τραυματία και να τον μεταφέρουν με φορείο σε ασφαλή τοποθεσία.

Στη συνέχεια, ο 60χρονος παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρύτων για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας. Καθοριστική ήταν και η συμβολή των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι υποστήριξαν με κάθε δυνατό τρόπο τις προσπάθειες των διασωστικών συνεργείων κατά τη διάρκεια της απαιτητικής επιχείρησης.