Στο νέο κυριακάτικο μήνυμά του προς τον πρωθυπουργό, ο Τέρενς Κουίκ εύχεται χρόνια πολλά για τον Δεκαπενταύγουστο και περαστικά για το μικρό ατύχημα με το ποδήλατο. Στη συνέχεια στρέφει το βλέμμα στην ακρίβεια, τονίζοντας ότι ένα νέο Market Pass δεν λύνει το πρόβλημα. Τα vouchers, υπογραμμίζει, δεν μειώνουν τις τιμές στα ράφια ούτε αντιμετωπίζουν τα καρτέλ, αλλά επιστρέφουν στους πολίτες ένα μικρό μέρος όσων ήδη πληρώνουν σε φόρους και ΦΠΑ. Προτείνει, λοιπόν, τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ουσιαστικά μέτρα για το κόστος ζωής, που θα βαρύνει καθοριστικά και την ψήφο στις επόμενες εκλογές, όπως εκτιμά και ο ίδιος.

Καλή Κυριακή, κύριε Πρωθυπουργέ: Τα vouchers δεν νικούν την ακρίβεια – Βίντεο

Στο νέο κυριακάτικο μήνυμά του προς τον πρωθυπουργό, ο Τέρενς Κουίκ εύχεται χρόνια πολλά για τον Δεκαπενταύγουστο και περαστικά για το μικρό ατύχημα με το ποδήλατο. Στη συνέχεια στρέφει το βλέμμα στην ακρίβεια, τονίζοντας ότι ένα νέο Market Pass δεν λύνει το πρόβλημα. Τα vouchers, υπογραμμίζει, δεν μειώνουν τις τιμές στα ράφια ούτε αντιμετωπίζουν τα καρτέλ, αλλά επιστρέφουν στους πολίτες ένα μικρό μέρος όσων ήδη πληρώνουν σε φόρους και ΦΠΑ. Προτείνει, λοιπόν, τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ουσιαστικά μέτρα για το κόστος ζωής, που θα βαρύνει καθοριστικά και την ψήφο στις επόμενες εκλογές, όπως εκτιμά και ο ίδιος.