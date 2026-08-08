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Έναν 49χρονο επικίνδυνο κακοποιό, παλιό ληστή και εκβιαστή της συμμορίας του ‘Εντικ, κατάφεραν να συλλάβουν την Παρασκευή τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, στην Καλλιθέα.

Τον αναζητούσαν από τον περασμένο Μάρτιο, όταν κατάφεραν να εξαρθρώσουν ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επικίνδυνα κυκλώματα λαθρεμπόρων τσιγάρων, τα μέλη του οποίου υπακούουν τον διαβόητο «’Εντικ». Εκείνος, όμως, πρόλαβε να φύγει και για κάποιο διάστημα να κρυφτεί στο Βελιγράδι της Σερβίας. Επέστρεψε στη χώρα με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και το τελευταίο διάστημα τον βοηθούσε ένας 37χρονος συγκατηγορούμενός του, στην υπόθεση, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους.

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Ο 49χρονος κακοποιός φέρεται κατ’ εντολήν του «μεγάλου αφεντικού» ή της «φωνής», όπως αποκαλούν τον Έντικ, να απειλούσε, εκβίαζε, ξυλοκοπούσε, ακόμα και να τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς στους αντιπάλους λαθρεμπόρων τσιγάρων.

Ήταν ένα από δεκαπέντε ονόματα, τα οποία είχαν συμπεριλάβει τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών τον Μάρτιο του 2025. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν δραστηριοποιηθεί:

·Στον έλεγχο του λαθρεμπορίου καπνικών ειδών.

·Σε εκβιάσεις, αρπαγές, εκρήξεις, εμπρησμούς, σωματικές βλάβες και απειλές στο πλαίσιο της διαμάχης τους με άλλες Εγκληματικές Οργανώσεις, με το ίδιο παράνομο αντικείμενο.

·Στην εκβίαση ιδιοκτητών καταστημάτων με το πρόσχημα παροχής «προστασίας.

·Στην διευθέτηση διαφορών, οφειλών κτλ μεταξύ πολιτών με την χρήση ή την απειλή βίας.

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·Ξυλοδαρμούς κρατούμενων (αντίπαλων) στο Κ.Κ. Κορυδαλλού.

·Στην πραγματοποίηση ανθρωποκτονιών («συμβολαίων θανάτου)

Ο 49χρονος συλληφθείς είχε απασχολήσει τις αρχές και το 2010. Στις 23 Αυγούστου είχε εισβάλει σε υποκατάστημα τράπεζας στον Πειραιά για ληστεία, οι αστυνομικοί όμως είχαν ενημερωθεί και καταφθάσει γρήγορα, με αποτέλεσμα με μία χειροβομβίδα και πιστόλι να κρατήσει ομήρους τέσσερις πελάτες, πυροβολώντας τέσσερις φορές στον αέρα, για τουλάχιστον δυόμισι ώρες.

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Το περιστατικό είχε λήξει, ύστερα από διαπραγματεύσεις, τις οποίες έκανε ο σημερινός επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άρα προϊστάμενος του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, Φώτης Ντουίτσης.