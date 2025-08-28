Στη σύλληψη της 19χρονης που άφησε μόνο τον 5χρονο αδελφό της το βράδυ της Τρίτης (26/8) στο μπαλκόνι του διαμερίσματος πρώτου ορόφου στα Καμίνια, προχώρησαν οι Αρχές.

Η νεαρή συνελήφθη χθες βράδυ (27/8) και αναμένεται η εντολή του Εισαγγελέα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του.

Στο μεταξύ, τα άλλα παιδιά της οικογένειας, ο 5χρονος και η 17χρονη (η οποία επίσης έφυγε από το σπίτι αφήνοντας μόνο τον μικρό αδερφό της), παραμένουν μέχρι και σήμερα στο Αστυνομικό Τμήμα, σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.

Αναμένεται η απόφαση του Εισαγγελέα Ανηλίκων αναφορικά με το αν θα επιστρέψουν στους γονείς τους ή αν θα οδηγηθούν σε κάποια δομή.

Υπενθυμίζεται πως το αγοράκι είδε ένας γείτονας, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία. Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο και σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι του διαμερίσματος, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι το παιδί δεν διατρέχει κίνδυνο. Η πόρτα του σπιτιού ήταν κλειδωμένη.

Η 19χρονη, η οποία είχε αναλάβει την φροντίδα του 5χρονου, αφού η μητέρα τους έλειπε εκτός Αθήνας, δήλωσε πως έφυγε από το σπίτι, για να πάει να ψωνίσει σε ένα περίπτερο.