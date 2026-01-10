Έναν εφιάλτη έζησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου μέσα στο σπίτι τους, στα Καμίνια, μία 90χρονη και η κόρη της. Λίγο μετά τις τέσσερις, τρεις κουκουλοφόροι παραβίασαν την κεντρική είσοδο του σπιτιού και εισέβαλαν σε αυτό, την ώρα που οι δύο γυναίκες είχαν αποκοιμηθεί.

Με τα χέρια έκλεισαν το στόμα των γυναικών, τις απειλούσαν με έναν λοστό και κατάφεραν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα.

Advertisement

Advertisement

Πολύ γρήγορα έφθασαν στο σημείο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, που ξεκίνησαν να αναζητούν τους δράστες. Κατάφεραν να τους εντοπίσουν τελικά πεζή, μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά. Μαζί τους και ένα τσαντάκι, μέσα στο οποίο βρήκαν κοσμήματα, ρολόγια, 24.200 ευρώ και 2.200 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών.

Οδήγησαν τους τρεις κακοποιούς στο Τμήμα Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου. Πρόκειται για δύο άνδρες από την Αίγυπτο, 18 και 28 ετών, και έναν 27χρονο Έλληνα.