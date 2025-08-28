Μεγάλες διαστάσεις δίχως λόγο έχει λάβει η υπόθεση του 5χρονου αγοριού που αφέθηκε μόνο του στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου στα Καμίνια, υποστηρίζει η μητέρα του.

Η γυναίκα μίλησε στο mega και υποστήριξε ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική, όσο παρουσιάζεται μέχρι στιγμής. «Το κάνουν τόσο τραγικό το πράγμα λες κι έγινε καμιά δολοφονία. Θα πρέπει τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Ούτε έχω πω κάτι, ούτε να φοβηθώ από κάτι. Το μόνο λάθος που η κόρη μου έφυγε και πήγε στο περίπτερο και παράτησε το μωρό μόνο του», δηλώνει.

Η ίδια εξήγησε πως εργάζεται «νύχτα και μέρα για να μην τους (σ.σ. των παιδιών της) λείψει τίποτα». Επισήμανε επίσης πως όσα ακούγονται περί παρελθοντικών περιστατικών παραμέλησης παιδιών της είναι ψευδή.

Θύματα ενδοοικογενειακής βίας η μάνα και τα παιδιά της

Οπως δήλωσε η γυναίκα, η ίδια ήταν για χρόνια θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώτο σύζυγο της. Ο άνδρας δε δίστασε μάλιστα, σύμφωνα με τα λεγόμενα της ίδιας, να την χτυπήσει και μπροστά στα παιδιά τους. Οταν αυτά «μπήκαν μπροστά» για να προστατεύσουν τη μητέρα τους, ο άνδρας φέρεται να «σήκωσε χέρι» και στα ανήλικα.

Οπως εξηγεί η γυναίκα, εκείνο αποτέλεσε το σημείο που η ίδια κατήγγειλε τα περιστατικά στην αστυνομία. Τότε, με εντολή εισαγγελέα, τα ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων, όπου και έμειναν για 20 μέρες, όπως δήλωσε η μητέρα τους.

Αντιφάσεις στα λεγόμενα μητέρας και κόρης

Σημαντικές διαφορές φαίνονται να υπάρχουν μεταξύ των όσων δήλωσαν μητέρα και 19χρονη κόρη.

Συγκεκριμένα, η νεαρή εξήγησε πως η ίδια έχει αναλάβει το βάρος να οργανώνει το σπίτι, κατά τη διάρκεια της απουσίας της μητέρας της.

Επίσης, το 2018, φαίνεται πως είχε παρέμβει εισαγγελέας για την 19χρονη πλέον κοπέλα. Μάλιστα, τότε είχε γίνει επιτόπια παρέμβαση του Χαμόγελου του Παιδιού, το οποίο και παρέλαβε τα ανήλικα παιδιά από το αστυνομικό τμήμα, στο οποίο βρίσκονταν και εν συνεχεία τα μετέφερε στο Παίδων Αγία Σοφία. Αιτία για αυτό αποτέλεσε η παραμέληση ανηλίκων.

Τέλος, αντιφάσεις προκύπτουν και αναφορικά με την τοποθεσία, στην οποία βρισκόταν η μητέρα των παιδιών την ώρα του περιστατικού, καθώς και για τον πατέρα της 19χρονης και πρώτο σύζυγο της γυναίκας.