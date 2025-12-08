

Ένα σύντομο βίντεο από πολυκατοικία στην Καρδίτσα έχει κατακλύσει τα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

Στο βίντεο φαίνεται ολόκληρη η πρόσοψη της πολυκατοικίας να φωταγωγείται εντυπωσιακά, με δεκάδες λαμπάκια να «ζωντανεύουν» ταυτόχρονα, δημιουργώντας το απόλυτο γιορτινό θέαμα για την γειτονιά.

Βίντεο: @VIPITSA

Η εντυπωσιακή στιγμή του ανάμματος καταγράφηκε από κάτοικο της περιοχής και ανέβηκε στα social media, όπου αμέσως έγινε viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν για το πόσο όμορφος στολισμός είναι.

Το κλίμα των Χριστουγέννων φαίνεται πως έφτασε νωρίς φέτος στην Καρδίτσα, με την πολυκατοικία να γίνεται ήδη… αξιοθέατο για όσους περνούν από το σημείο.