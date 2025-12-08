Ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά τις επόμενες μέρες, καθώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις αναμένονται να σημειωθούν σήμερα Δευτέρα (8/12), κυρίως πάνω από τη νησιωτική χώρα, όπως είναι οι περιοχές στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τις Σποράδες και την Κρήτη.

Από αύριο Τρίτη (9/12), σημαντική θα είναι η βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Οι βοριάδες 5-7 μποφόρ θα ενισχύσουν την αίσθηση κρύου, ωστόσο η θερμοκρασία θα παραμείνει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις, κοντά στα Χριστούγεννα αναμένονται πάλι βροχές, χιόνια στα ορεινά και γενικότερα πιο άστατος καιρός.

Ο καιρός τα Χριστούγεννα

Γενικότερα, η σημαντική βελτίωση στον καιρό θα διαρκέσει για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Ωστόσο, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αναμένεται να αλλάξει ξανά κοντά στα Χριστούγεννα, φέρνοντας κρύο, βροχές και χιόνια στα ορεινά.

Σήμερα, ανατολικά της Πίνδου οι νεφώσεις θα συνοδεύονται από βροχές. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, που θα φτάνουν ακόμα και τα 7 μποφόρ, θα φέρουν μικρή πτώση στην θερμοκρασία, κυρίως τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Μέσα στην εβδομάδα πάντως ο υδράργυρος θα ανέβει, φτάνοντας πιθανώς έως και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική σήμερα θα επικρατήσει «ο καιρός του βοριά» με ασθενείς τοπικές βροχές στην βόρεια ζώνη και μέγιστη θερμοκρασία τους 16 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιές και τοπικές βροχές προς την Χαλκιδική αναμένονται στην Βόρεια Ελλάδα, όπου και εκεί θα κάνει αρκετό κρύο το βράδυ και το πρωί.

Αύριο Τρίτη, υπολείμματα του βοριά θα φέρουν τοπικές βροχές σε Εύβοια, Σποράδες, ορεινά Αττικής-Βοιωτίας και Κρήτη. Από την Τετάρτη και μετά ο καιρός θα καθαρίσει σχεδόν παντού, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, που την Παρασκευή και το Σάββατο θα ξεπεράσει τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα.

Κολυδάς: Σταδιακή βελτίωση με βόρειους ανέμους

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα βελτιώνεται σταδιακά, καθώς οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται και απομακρύνουν τα φαινόμενα από μεγάλο μέρος της χώρας. Μέχρι και τη Δευτέρα τοπικές βροχές θα επιμένουν στα ανατολικά και νότια, με πρόσκαιρες καταιγίδες σε Κυκλάδες, Κρήτη και περιοχές του Αιγαίου. Στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας δεν αποκλείονται λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις νωρίς το πρωί.



Από την Τρίτη ο καιρός θα παρουσιάσει σαφή βελτίωση: στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ενώ τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως σε Εύβοια, Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.



Τετάρτη έως Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με εξαιρέσεις την Κρήτη όπου θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν βόρειοι 5–7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενισχύοντας την αίσθηση ψύχους στα ανατολικά. Από τα μέσα του μήνα ξαναέρχονται ουσιαστικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, με μικρή άνοδο από την Τρίτη και πτώση μόνο στα βορειοανατολικά προς το τέλος της εβδομάδας.





