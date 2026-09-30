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Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε μία δασκάλα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς, η οποία έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από 24χρονο που εισήλθε στον σχολικό χώρο, το μεσημέρι της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ERTnews, ένας νεαρός άνδρας 24 ετών εισήλθε στον σχολικό χώρο προκειμένου να παραλάβει, όπως είπε, έναν φίλο του. Ο νεαρός ο οποίος είναι Άτομο με Αναπηρία κινήθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου και βρέθηκε στον χώρο μπροστά από το σχολικό κυλικείο. Εκεί έγινε αντιληπτός από δασκάλα του σχολείου, η οποία, διαπιστώνοντας την παρουσία εξωσχολικού ατόμου τον πλησίασε και τον παρότρυνε να απομακρυνθεί εκτός του σχολικού χώρου.

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Η υπόδειξη της εκπαιδευτικού προκάλεσε την έντονη οργή του 24χρονου, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στη δασκάλα, καταφέροντάς της μια δυνατή μπουνιά στο στήθος. Από τη σφοδρότητα του χτυπήματος, η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της και σωριάστηκε στο έδαφος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και εκλήθη αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη δασκάλα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, την υποβολή στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την επίσημη καταγραφή του συμβάντος. Παράλληλα, στο σχολικό συγκρότημα έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του δράστη. Ο νεαρός οδηγήθηκε στο Αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για το βίαιο επεισόδιο.