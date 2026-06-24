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Με καλοκαιρινή διάθεση εμφανίστηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας νέες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ηθοποιός, η οποία έχει μοιραστεί και στο παρελθόν αντίστοιχο περιεχόμενο με τους διαδικτυακούς της φίλους, αυτή τη φορά επέλεξε να ποζάρει φορώντας ένα πράσινο μπικίνι.

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Με φόντο λουλούδια και καταπράσινα δέντρα, φωτογραφήθηκε χαμογελαστή στον φακό, μεταφέροντας καλοκαιρινή ατμόσφαιρα μέσα από τις εικόνες της. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε τη λέξη: «Καλοκαιρία».