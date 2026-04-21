Η μητέρα της 19χρονης Μυρτούς που έφυγε από την ζωή στην Κεφαλονιά συγκλονίζει με τα λόγια της, τονίζοντας ότι «αυτοί που σκότωσαν το παιδί είχαν σχέδιο να το εξαφανίσουν».

«Τι να σας πω, έχασα όλη τη ζωή μου. Η Μυρτώ δεν έπινε ούτε καφέ, μόνο νερό και χυμό. Έκανα δύο δουλειές για να μην της λείπει τίποτα. Στο νοσοκομείο, οι γιατροί όλοι ασχολήθηκαν, έπεσαν πάνω στο παιδί μου», είπε χαρακτηριστικά η μητέρα της 19χρονης.

«Αυτοί που σκότωσαν το παιδί είχαν σχέδιο, να εξαφανίσουν το παιδί. Γιατί να μου το πετάξουν στον δρόμο; Γιατί να μην την πάνε νοσοκομείο, ή έστω να μας πάρουν ένα τηλέφωνο. Ό,τι έκαναν στο παιδί μου, θέλω να τους το κάνουν καθημερινά και να σαπίσουν στη φυλακή», πρόσθεσε.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τα άλλα παιδιά, εγώ έχασα ό,τι είχα να χάσω, η ζωή μου ήταν η Μυρτώ. Δεν ξέρω γιατί ήθελαν να την εξαφανίσουν, μπορεί να είχαν άλλους σκοπούς, να ήθελαν να την εκμεταλλευτούν», κατέληξε η μητέρα της Μυρτούς.

«Χυδαίο ψέμα ότι διεγράφησαν στοιχεία από την κάμερα»

Την ίδια στιγμή, ο ιδιοκτήτης του καταλύματος στην Κεφαλονιά, στο οποίο έμεινε η Μυρτώ το μοιραίο βράδυ που έχασε την ζωή της, χαρακτήρισε «χυδαίο ψέμα» ότι διεγράφησαν σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση της 19χρονης, που ήταν αποθηκευμένα στην εξωτερική κάμερα του επαγγελματικού χώρου.

Μάλιστα, ανέφερε ότι θα καταθέσει την Τετάρτη (22/4) στην ανακρίτρια και πρόσθεσε ότι θα μιλήσει με ονόματα και επίθετα, στην περίπτωση που του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Σχετικά με τα όσα κυκλοφόρησαν περί διαγραφής βιντεοληπτικού υλικού από εξωτερική κάμερα, ο ιδιοκτήτης τόνισε: «Αυτό είναι χυδαίο ψέμα και πραγματικά θα κινηθώ νομικά εναντίον αυτής της πηγής που το έχει αναφέρει. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να διαγραφούν στοιχεία.

«Με κάλεσε ο 23χρονος για πρώτη φορά»

Από την άλλη μεριά, ο 66χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση, παραδέχτηκε ότι πράγματι ήρθε σε επικοινωνία με την Μυρτώ, με την κοπέλα να είναι σε καλή κατάσταση λίγα λεπτά προτού ξεψυχήσει. Ο άνδρας από την Πρέβεζα τόνισε ότι ο 23χρονος ήταν εκείνος που του σύστησε τη νεαρή κοπέλα, καθώς και εκείνος που τον κάλεσε για πρώτη φορά.

Όπως υποστήριξε, ήθελε απλώς να βοηθήσει ένα νέο κορίτσι που δεν είχε πού να πάει να μείνει εκείνο το βράδυ, σύμφωνα με τα λεγόμενά της. Ο 66χρονος της έστειλε χρήματα μέσω Iris και της πρότεινε να μείνει στην Αθήνα, μόνη της, μέχρι να ηρεμήσει και να σκεφτεί τί θα κάνει.

«Έδωσα κατάθεση, η οποία κράτησε τέσσερις ώρες περίπου και με ξανακάλεσαν. Δεκαπέντε την πρώτη φορά και δεκαέξι μου ζήτησαν συμπληρωματική και πήγα και παρέδωσα και το κινητό μου», ανέφερε ο 66χρονος.