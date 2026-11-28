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Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Κέρκυρα προκαλεί σοβαρά προβλήματα, με πλημμύρες σε σπίτια, δρόμους και επιχειρήσεις, αλλά και εκτεταμένες κατολισθήσεις. Η παρατεταμένη βροχόπτωση έχει μετατρέψει αρκετές περιοχές του νησιού σε λασπότοπους, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις των κατοίκων.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το έδαφος έχει ήδη κορεστεί από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ωρών, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων. Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχεται συνεχώς κλήσεις για παροχή βοήθειας, απεγκλωβισμούς πολιτών και αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένους χώρους.

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Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τα Ιόνια Νησιά, προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής και θυελλώδεις ανέμους. Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως τα μεσάνυχτα, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να αποφεύγουν δρόμους όπου έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες νερού. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.