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Για κλοπές οχημάτων συνελήφθη 17χρονος στη Νότια Κέρκυρα ενώ στη συνέχεια οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τους γονείς του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Ο 17χρονος ξεκίνησε τη δράση του νωρίς το απόγευμα της 23ης Νοεμβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Νοεμβρίου με την αστυνομία να εντοπίζει και τα κλεμένα τα οποία επέστρεψε στους ιδιοκτητες τους.

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Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Κέρκυρας, ενώ ο 17χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

