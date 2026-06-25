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Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έδωσε το «παρών» το απόγευμα της Τετάρτης στην επίδειξη μόδας του Πάρη Βαλταδόρου. Για την περίσταση επέλεξε να φορέσει ένα σύνολο του Έλληνα δημιουργού, αποτελούμενο από δαντελένιο μπούστο και παντελόνι.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, αναφέρθηκε τόσο στο ενδεχόμενο να αναλάβει ρόλο νονάς στη νεογέννητη κόρη του Κωνσταντίνος Αργυρός και της Αλεξάνδρα Νίκα, όσο και στα σχέδιά της για το φετινό καλοκαίρι.

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Αναφορικά με το αν θα είναι η νονά του παιδιού του Κωνσταντίνου Αργυρού απάντησε: «Δεν είμαι ελληνορθόδοξη, οπότε δεν ξέρω κάτι σχετικά με αυτό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το μωρό είναι τόσο όμορφο, καταπληκτικό, πραγματικά ένα μικρό αγγελούδι. Οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα περάσω χρόνο μαζί του αυτό το καλοκαίρι».

Παράλληλα, ανέφερε: «Είδα το μωρό και είναι τόσο γλυκό! Είναι πανέμορφη. Γεννήθηκε σαν ένα τέλειο, μικρό κόσμημα, σαν ένα πανέμορφο διαμαντάκι. Είναι αξιολάτρευτη».

Στη συνέχεια, οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν ποια είναι τα σχέδιά της για το καλοκαίρι και αν σκοπεύει να επισκεφθεί ελληνικά νησιά. Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα απάντησε σχετικά, αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της για τις θερινές της διακοπές. «Ναι, έχω επισκεφθεί κάποια ελληνικά νησιά για δουλειά και μετά ελπίζω ότι ίσως να έχω ένα ή δύο Σαββατοκύριακα για να απολαύσω την απίστευτη ιστορία, τα πανέμορφα νησιά της Ελλάδας, τους υπέροχους ανθρώπους, το εξαιρετικό φαγητό και τις μαγευτικές παραλίες».