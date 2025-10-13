Ο Κίμωνας Ρακόπουλος έκανε αυτό που για τους περισσότερους μοιάζει αδιανόητο: πήδηξε στο κενό από ύψος 625 μέτρων, από τη νεόκτιστη Huanjiang Grand Canyon Bridge, την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου. Ο Έλληνας αθλητής των extreme sports συμμετείχε για δεύτερη χρονιά στο International High Bridge Extreme Sports Invitational Tournament, που πραγματοποιήθηκε στην επαρχία Guizhou της Κίνας από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Ανάμεσα σε 31 κορυφαίους base jumpers από 21 χώρες, ο Ρακόπουλος ήταν ο μοναδικός Έλληνας συμμετέχων και κατάφερε να ξεχωρίσει, αποσπώντας το χάλκινο μετάλλιο. Οι αθλητές έπρεπε να εκτελέσουν άλματα από μερικές από τις πιο εντυπωσιακές γέφυρες του πλανήτη, να ανοίξουν τοι αλεξίπτωτο με απόλυτη ακρίβεια και να προσγειωθούν στο καθορισμένο σημείο.

Πέρα από τη Huanjiang Grand Canyon Bridge, τα άλματα πραγματοποιήθηκαν και από τις Beipanjiang Bridge (565 μέτρα) και Balinghe Bridge (370 μέτρα), κάνοντας τη διοργάνωση μία από τις πιο ακραίες στον κόσμο.

Η εντυπωσιακή επίδοση του Κίμωνα Ρακόπουλου δεν χάρισε μόνο ένα μετάλλιο στην Ελλάδα, αλλά και μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του είδους παγκοσμίως. Η τόλμη του, το πάθος και η πειθαρχία του αποδεικνύουν πως όταν κυνηγάς το όνειρο σου, ακόμη και το κενό μπορεί να μετατραπεί σε θρίαμβο.