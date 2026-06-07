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Με προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς άξονες της Αθήνας διεξάγεται σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, ο 6ος Αγώνας Run Bike Care, με τη συμμετοχή ποδηλατών και δρομέων σε μια διοργάνωση με κοινωνικό πρόσημο, αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου.

Το κέντρο της Αθήνας κινείται σήμερα σε ρυθμούς Run Bike Care, καθώς από τις 08:00 έως τις 12:00 εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής του 6ου Αγώνα Run Bike Care 2026.

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Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνα ποδηλασίας 10 χιλιομέτρων και αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων, με αφετηρία και τερματισμό την Πλατεία Συντάγματος. Τη διοργάνωση έχει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου.

Η διαδρομή των αγώνων περνά από μερικούς από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας: Πλατεία Συντάγματος, Φιλελλήνων, Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, Ακαδημίας, Σίνα, Πανεπιστημίου και επιστροφή στην Πλατεία Συντάγματος.

Σύμφωνα με την Τροχαία, οι προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας αφορούν, μεταξύ άλλων, τη Σταδίου, τη Φιλελλήνων, την Πλατεία Συντάγματος, τη Βασιλίσσης Όλγας, τμήμα της Συγγρού προς Σύνταγμα, τη Βασιλίσσης Αμαλίας, τμήματα της Πανεπιστημίου και της Ακαδημίας, καθώς και τμήματα της Βασιλίσσης Σοφίας και της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Επιπλέον, επηρεάζονται η Ηρώδου Αττικού, η Μελεάγρου, η Αραβαντινού και η Κλεάνθους, ενώ η κάθετη διέλευση οχημάτων από τη διαδρομή των αγώνων δεν επιτρέπεται όσο ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με εξαίρεση ελεγχόμενους κόμβους στη Βασιλίσσης Σοφίας με Ρηγίλλης και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου με Βασιλέως Γεωργίου Β΄.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις συγκεκριμένες οδούς και λεωφόρους κατά το διάστημα εφαρμογής των ρυθμίσεων, ώστε να περιοριστούν τα πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της πόλης.

Η επόμενη μεγάλη εκδήλωση στο Σύνταγμα

Η επόμενη μεγάλη εκδήλωση που έχει ήδη ανακοινωθεί για το κέντρο της Αθήνας είναι το Athens Pride 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Πλατεία Συντάγματος, με κεντρικό σύνθημα «Σε αφορά» και πορεία προγραμματισμένη για τις 19:00.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιευθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση της Τροχαίας για συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκείνης της ημέρας. Ωστόσο, λόγω της συγκέντρωσης και της πορείας στο κέντρο της Αθήνας, θεωρείται πιθανό να υπάρξουν προσωρινές παρεμβάσεις στην κυκλοφορία, οι οποίες θα ανακοινωθούν αρμοδίως από την ΕΛ.ΑΣ. όταν οριστικοποιηθούν.