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Στην επιχείρηση συμμετέχουν 150 πυροσβέστες με 48 οχήματα και εναέρια μέσα, ενώ οι αρχές απέστειλαν προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους.

Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου και πιθανόν οφείλεται σε κεραυνούς, καίει σε συμπαγές δασικό τμήμα με ενεργές διάσπαρτες εστίες.

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής χαρακτηρίζουν τη σημερινή ημέρα κομβική, εστιάζοντας τις προσπάθειές τους στον περιορισμό των ενεργών μετώπων προς τη βόρεια πλευρά.

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Για όγδοη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Κόνιτσας, με το έργο της κατάσβεσης να παραμένει εξαιρετικά δύσκολο λόγω του δύσβατου ανάγλυφου και της πυκνής δασικής βλάστησης. Η πυρκαγιά δεν έχει ενιαίο μέτωπο, ωστόσο οι διάσπαρτες εστίες εξακολουθούν να προκαλούν προβλήματα στις επιχειρήσεις περιορισμού της.

Από τις πρωινές ώρες επιχειρούν εκ νέου τρία ελικόπτερα, ενώ αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των εναέριων μέσων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Χθες, συνολικά 12 εναέρια μέσα συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι φλόγες καίνε σε συμπαγές δασικό τμήμα, ενώ αρκετές εστίες έχουν εκδηλωθεί σε απομακρυσμένα και ιδιαίτερα δύσβατα σημεία, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την προσέγγιση και την επέμβαση των επίγειων δυνάμεων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 150 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 1η, 2η, 5η, 6η και 10η ΕΜΟΔΕ, καθώς και 48 πυροσβεστικά οχήματα.

Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

Η κατάσταση που διαμορφώθηκε στην περιοχή οδήγησε, χθες το βράδυ, στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 21:30, οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονταν στην περιοχή της Κόνιτσας κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα, λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

«Κομβική η σημερινή ημέρα»

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου και, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, ο οποίος μίλησε το πρωί στο Action24, εκτιμάται ότι πιθανότατα προκλήθηκε από κεραυνική δραστηριότητα.

Ο κ. Τσίγκας υπογράμμισε ότι η πυρκαγιά εξακολουθεί να δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών, καθώς καίει σε πυκνό δάσος, ενώ σε πολλά σημεία η πυκνή βλάστηση δεν επιτρέπει στο νερό από τα εναέρια μέσα να φτάσει στο έδαφος.

«Η σημερινή ημέρα είναι κομβική», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη σημασία της εξέλιξης των επιχειρήσεων για τον περιορισμό της φωτιάς.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίγκας, «η πλευρά της φωτιάς που πλησιάζει προς την πόλη της Κόνιτσας αποτελεί το πίσω τμήμα της πυρκαγιάς και εμφανίζει μικρότερη ένταση».

Το ενεργότερο μέτωπο παραμένει προς τον βορρά, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για τον έλεγχο της κατάστασης.