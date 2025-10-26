Η 40χρονη γυναίκα, λιθουανικής καταγωγής, δέχθηκε άγρια επίθεση από τον 50χρονο σύντροφό της -πατέρα των δύο παιδιών τους- στο σπίτι τους στο Κορωπί, την περασμένη Πέμπτη. Από τότε νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός».

Το Σάββατο, η γυναίκα αποσωληνώθηκε, ωστόσο εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική, μέχρι να κριθεί ότι έχει διαφύγει εντελώς τον κίνδυνο.

Advertisement

Advertisement

Ο 50χρονος δράστης κρατείται από την Αστυνομία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών για να απολογηθεί. Οι δικαστικές αρχές εκτιμάται ότι θα αποφασίσουν την προφυλάκισή του.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, καθώς φέρεται να χτύπησε και τον τετράχρονο γιο τους, όταν το παιδί προσπάθησε να προστατεύσει τη μητέρα του από τα δολοφονικά χτυπήματα του πατέρα.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 50χρονος είχε ασκήσει βία εναντίον της. Το 2023 είχε υπάρξει καταγγελία από τη σπιτονοικοκυρά τους, ύστερα από ακόμη ένα περιστατικό ξυλοδαρμού. Ωστόσο, η 40χρονη, προφανώς υπό το καθεστώς φόβου, είχε τότε δηλώσει ότι δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του συντρόφου της.