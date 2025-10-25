Η κατάσταση της Λιθουανής γυναίκας που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί παρουσιάζει ελαφριά βελτίωση, σύμφωνα με ιατρικές πηγές. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Οι αρχές είναι επιφυλακτικές σχετικά με την ιστορία που έχει δοθεί από την παθούσα, θεωρώντας την μη πειστική. Οι ανακριτές προσπαθούν να συγκεντρώσουν στοιχεία και μάρτυρες για να διαλευκάνουν την υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Advertisement

Advertisement

Κορωπί: “Ήταν ιδιόρρυθμος. Εκνευριζόταν με τα παιδιά και με την ίδια” – Μαρτυρία για τον 50χρονο που ξυλοκόπησε τη σύντροφό του

Στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, μίλησε ένας πολύ κοντινός φίλος του ζευγαριού, ο οποίος ανέφερε ότι ο 50χρονος είχε περίεργη και αντικοινωνική συμπεριφορά.

«Την έβλεπαν σαν τη Ρωσίδα της γειτονιάς. Επειδή ήταν από τη Λιθουανία είναι ξένη, δεν είναι παντρεμένοι, δεν έχουν παντρευτεί. Απλά συζούν, έχουν κάνει τα δύο παιδιά, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον πατέρα, αλλά μέχρι εκεί. Τον είχε καταγγείλει, αλλά δε μίλαγε για αυτό», είπε ο κουμπάρος του ζευγαριού.

Ο φίλος του ζευγαριού αποκάλυψε μάλιστα πως ο 50χρονος παρουσίαζε αντικοινωνική συμπεριφορά και είχε και στο παρελθόν ζητήματα με τη σύζυγο και τα παιδιά του.

«Ήταν ιδιόρρυθμος. Κάποια στοιχεία περίεργης συμπεριφοράς ως προς τα παιδιά. Ότι δεν ήταν τόσο κοντά στα παιδιά του, εκνευριζόταν πάρα πολύ με τα παιδιά όταν αυτά έκαναν φασαρία και με την ίδια όταν κάποια πράγματα δεν γίνονταν όπως εκείνος ήθελε. Ένας τύπος ο οποίος φαινόταν να έχει αντικοινωνική συμπεριφορά. Σίγουρα δεν έμοιαζε σαν μια γυναίκα που είναι καλά με τον σύντροφό της», ανέφερε.

Και συμπλήρωσε: «Αυτός σηκώθηκε κι έφυγε από την Ελλάδα, χωρίς καν να κάτσει να το συζητήσει. Δουλεύει στη Λετονία. Νομίζω ότι είναι μια οικογένεια που απλά ζούσε μια μέση ζωή. Ένας άνθρωπος που όταν τον βλέπεις στο δρόμο τον λες καλοβαλμένο».