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Σοβαρό περιστατικό με θύμα ένα 3χρονο παιδί διερευνά η Αστυνομία στην Κω, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 35χρονης μητέρας του.

Το παιδί βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σταθμευμένο αυτοκίνητο της μητέρας του, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο εκτός Κω, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη εξειδικευμένη φροντίδα.

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Όπως αναφέρει η «Δημοκρατική», το 3χρονο φέρεται να βγήκε από το σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό και να κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητο της μητέρας του, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε κοντινό σημείο.

Υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, το κεφάλι του παιδιού φέρεται να παγιδεύτηκε ανάμεσα στο τζάμι και το μεταλλικό πλαίσιο της πόρτας του οχήματος. Η πίεση που ασκήθηκε είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί να χάσει τις αισθήσεις του.

Στο σημείο επικράτησε κινητοποίηση, ενώ λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης αποφασίστηκε η μεταφορά του με αεροδιακομιδή σε νοσοκομειακή μονάδα εκτός του νησιού.

Η Αστυνομία εξετάζει πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί απομακρύνθηκε από το σπίτι και βρέθηκε μόνο του στο αυτοκίνητο. Σε βάρος της 35χρονης μητέρας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και συνελήφθη.