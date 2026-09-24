Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρό περιστατικό με θύμα ένα 3χρονο παιδί διερευνά η Αστυνομία στην Κω, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 35χρονης μητέρας του.

Το παιδί βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σταθμευμένο αυτοκίνητο της μητέρας του, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο εκτός Κω, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη εξειδικευμένη φροντίδα.

Advertisement

Advertisement

Υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, το κεφάλι του παιδιού φέρεται να παγιδεύτηκε ανάμεσα στο τζάμι και το μεταλλικό πλαίσιο της πόρτας του οχήματος. Η πίεση που ασκήθηκε είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί να χάσει τις αισθήσεις του.

Ο 3χρονος μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο της Αθήνας και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Η μητέρα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου.

Με πληροφορίες από: Dikastiko.gr