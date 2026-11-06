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Στα Μελίσσια, το Kozi’s δίνει τη δική του εκδοχή στο ελληνονοτιοαφρικανικό fusion: αγαπημένα κρέατα στη σχάρα, σάλτσες με νοτιοαφρικανικές επιρροές και χορταστικές μερίδες. Δεκαέξι χρόνια μετά το ξεκίνημά του, συνεχίζει να μεγαλώνει με την ίδια ιδέα: να δίνει στους ανθρώπους έναν λόγο να συναντιούνται γύρω από το φαγητό.

Στις 26 Μαρτίου 2010, το Kozi’s Meet ’n Eat άνοιξε τις πόρτες του με μόλις εννέα τραπέζια. Η αφετηρία ήταν μια προσωπική ιδέα του Κόζι: να δώσει στο κρέας που ήδη αγαπούσε να τρώει στην Ελλάδα μια διαφορετική γευστική διάσταση, μέσα από τις σάλτσες και τα αρώματα με τα οποία είχε μεγαλώσει στο Γιοχάνεσμπουργκ.

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Από τότε, ο χώρος μεγάλωσε, οι παρέες πλήθυναν και το εστιατόριο απέκτησε πελάτες από διαφορετικές περιοχές της Αθήνας. Η επιθυμία για εξέλιξη παραμένει. Το Kozi’s θέλει να συνεχίσει να μεγαλώνει, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες για αυτό που περιγράφει το όνομά του: να συναντιόμαστε και να τρώμε μαζί.

Από τη Νότια Αφρική στο ελληνικό τραπέζι

Όταν η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, ο Κόζι βρήκε εδώ κρέατα και ψητά που του άρεσαν πολύ. Ήθελε να τους προσθέσει τη δική του πινελιά: λίγο περισσότερο παιχνίδι με τα μπαχαρικά, μια σάλτσα πάνω στο κρέας, έναν συνδυασμό που θα έφερνε στο πιάτο κάτι από τη Νότια Αφρική.

Έτσι είχε μεγαλώσει να τρώει. Και αυτή την εμπειρία ήθελε να μοιραστεί, συνδυάζοντας το γνώριμο ελληνικό ψητό με τις γεύσεις της δικής του καθημερινότητας.

Το «Κόζι» είναι το παρατσούκλι που προέρχεται από το όνομα Κωνσταντίνος. Το «Meet ’n Eat» συμπληρώνει την ιδέα του εστιατορίου: το φαγητό ως αφορμή για συνάντηση, κουβέντα και παρέα.

Η σχάρα και η σάλτσα που κάνουν τη διαφορά

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Δεν είναι τυχαίο ότι το Kozi’s Meet ‘n Eat έχει καθιερωθεί ως επιλογή για όσους αναζητούν καλό κρέας και ιδιαίτερες γεύσεις στα βόρεια προάστια της Αθήνας, ακόμη κι αν χρειάζεται να διασχίσουν την πόλη για να φτάσουν στα Μελίσσια.

Στο Kozi’s, η σχάρα βρίσκεται σε κοινή θέα. Βλέπεις το κρέας να ψήνεται και παρακολουθείς την προετοιμασία, ενώ τα αρώματα φτάνουν στο τραπέζι πριν από το φαγητό.

Ένα σφηνάκι οινόμελο προσφέρεται στην αρχή ως κέρασμα, μια μικρή χειρονομία υποδοχής που σε βάζει στο κλίμα του μαγαζιού.

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Στο πιάτο, το προσεγμένο ψήσιμο συναντά τις σάλτσες και τις μαρινάδες με τις νοτιοαφρικανικές επιρροές. Η σάλτσα είναι αυτή που έδωσε στο Kozi’s τη δική του ξεχωριστή γεύση και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία του.

Οι μερίδες είναι γενναιόδωρες, πληθωρικές και χορταστικές. Εδώ τρως και με τα μάτια: η παρουσίαση ανοίγει την όρεξη πριν από την πρώτη μπουκιά.

KokoBongo και Kozi’s Burger: δύο πιάτα με τη δική τους ιστορία

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Το KokoBongo είναι ένα από τα πιάτα που έκαναν το Kozi’s τόσο δημοφιλές. Έρχεται σε επιλογή ribeye, χοιρινού ή κοτόπουλου, με 500 γραμμάρια κρέατος, σερβιρισμένα κάθετα και με τη σάλτσα να κυλά επάνω τους.

Η παρουσίασή του τραβά αμέσως το βλέμμα. Η γεύση του εξηγεί γιατί έχει αποκτήσει το δικό του πιστό κοινό: κρέας στη σχάρα και η χαρακτηριστική σάλτσα του Kozi’s σε κάθε μπουκιά.

Το Kozi’s Burger έχει έναν διαφορετικό, εξίσου απολαυστικό πρωταγωνιστή: το μοσχαρίσιο μπιφτέκι του, γεμιστό με τυρί. Με κάθε δαγκωνιά, το τυρί συναντά το κρέας σε έναν συνδυασμό που σε κάνει να ανυπομονείς για την επόμενη μπουκιά.

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Για όσους αγαπούν τις μεγάλες μερίδες, η μπριζόλα Super Kozi’s του ενός κιλού δίνει ξεκάθαρα το στίγμα του μαγαζιού. Το Ribeye, το Chakalaka και η Kozi’s Salad συμπληρώνουν τις επιλογές του καταλόγου.

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Και για το γλυκό, αξίζει να αφήσεις λίγο χώρο. Το Cheesecake Nutella και το Chocolate Lava δίνουν τη δική τους απολαυστική συνέχεια στο γεύμα — και μια καλή αφορμή να μείνει η παρέα λίγο ακόμη.

Με την οικογένεια εκεί και την παρέα στο επίκεντρο

Στην Π. Τσαλδάρη 32–34, στα Μελίσσια, κάποιος από την οικογένεια είναι πάντα εκεί για να καλωσορίσει κάθε παρέα και να φροντίσει το τραπέζι της.

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Από το πρώτο καλωσόρισμα μέχρι την τελευταία μπουκιά, η διάθεση είναι απλή: καλό φαγητό, γέλια γύρω από το τραπέζι και κουβέντες που κρατούν λίγο παραπάνω. Έτσι παίρνει ζωή το Meet ’n Eat, με κάθε παρέα να προσθέτει τη δική της ιστορία.

Kozi’s Meet ‘n Eat

Π. Τσαλδάρη 32–34, Μελίσσια, Αθήνα

Ωράριο: Δευτέρα–Σάββατο 13:00–24:00, Κυριακή 13:00–23:00

Delivery μέσω Wolt και efood.

«Ανακάλυψε το Kozi’s Meet ‘n Eat και τις γεύσεις που εδώ και 16 χρόνια φέρνουν κόσμο από όλη την Αθήνα στα Μελίσσια.»