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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να καταγράφει περιστατικό σε επιχείρηση στην Αγία Πελαγία Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την καταγγελία της επιχείρησης, ένας τουρίστας εισήλθε σε γραφείο εκδρομών και απηύθυνε σε εργαζόμενη ερώτηση σχετικά με ένα ανήλικο κορίτσι που βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

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Σύμφωνα με την καταγγελία, ρωτά την ιδιοκτήτρια πόσα θέλει για ένα ανήλικο κορίτσι που κάθεται ανυποψίαστο στον εξωτερικό χώρο.

Όπως υποστηρίζουν οι άνθρωποι της επιχείρησης, ο άνδρας είχε περάσει και τις προηγούμενες ημέρες από το σημείο. Φέρεται, μάλιστα, να σταμάτησε μπροστά από το γραφείο και να έκανε την επίμαχη ερώτηση, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των παρευρισκομένων.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανέφερε ότι το περιστατικό καταγγέλθηκε άμεσα στις Αρχές. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πλευρά, δόθηκαν πληροφορίες για τα στοιχεία του άνδρα, καθώς και για το ξενοδοχείο στο οποίο φέρεται να διέμενε, ενώ ενημερώθηκε και η διοίκηση της ξενοδοχειακής μονάδας.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την επιχείρηση, δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για τον εντοπισμό του συγκεκριμένου ατόμου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ακολουθηθούν και περαιτέρω νομικές ενέργειες.

«Στόχος δεν είναι η αυτοδικία»

Ο ιδιοκτήτης εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του για το περιστατικό, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές που προσβάλλουν την τοπική κοινωνία και δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις για τον τουρισμό.

Σύμφωνα με ανάρτηση της επιχείρησης, το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας και το σχετικό υλικό τέθηκε υπόψη των αρμόδιων Αρχών.

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Στην ίδια ανάρτηση υπογραμμίζεται ότι η δημοσιοποίηση του περιστατικού δεν έχει ως στόχο την αυτοδικία, αλλά την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της προστασίας των παιδιών και της άμεσης αντίδρασης σε οποιαδήποτε αντίστοιχη περίπτωση.

Οι καταγγελίες διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Πηγή: neakriti.gr

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