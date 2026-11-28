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Γαύδος: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 43 ατόμων από βραχώδη περιοχή – Δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι λιμενικές αρχές στη νότια Κρήτη και τη Γαύδο πραγματοποιούν συνεχείς επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής μεταναστών από το Σάββατο.

Συνολικά έχουν περισυλλεγεί περίπου 1.023 άτομα, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση περιστατικών να καταγράφεται στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων.

Στην περιοχή Άμπελος της Γαύδου, επιχείρηση απεγκλωβισμού 43 αλλοδαπών οδήγησε στον εντοπισμό δύο ατόμων χωρίς αισθήσεις και τεσσάρων που έχρηζαν νοσοκομειακής περίθαλψης.

Στις επιχειρήσεις διάσωσης συνδράμουν σκάφη του Λιμενικού Σώματος, της Frontex και ιδιωτικά πλοία, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

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Σε διαρκή κινητοποίηση βρίσκονται από τα ξημερώματα του Σαββάτου οι λιμενικές αρχές στη νότια Κρήτη και τη Γαύδο, καθώς πραγματοποιούνται αλλεπάλληλες επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής μεταναστών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο συνολικός αριθμός των ατόμων που έχουν περισυλλεγεί ανέρχεται περίπου σε 1.023.

Ιδιαίτερη κινητοποίηση σημειώθηκε στη βραχώδη περιοχή «Άμπελος» της Γαύδου, όπου πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού 43 αλλοδαπών. Κατά την επιχείρηση, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, εντοπίστηκαν δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ τέσσερις ακόμη χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη.

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Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε διά θαλάσσης, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού, με τη συμμετοχή σκάφους της Frontex και τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 41 αλλοδαποί και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Τέσσερις από τους διασωθέντες μεταφέρονται με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, προκειμένου να διακομιστούν σε νοσηλευτική μονάδα και να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Περισσότερες από 900 περισυλλογές από τις πρώτες πρωινές ώρες

Οι επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής ξεκίνησαν περίπου στις 00:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες περισυνελέγησαν περίπου 583 αλλοδαποί σε περιοχές της Γαύδου, των Καλών Λιμένων και στην παραλία Τρυπητή Σφακίων.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμη επιχειρήσεις, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν συνολικά 320 άτομα. Από αυτά, τα 274 εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων και τα υπόλοιπα 46 δυτικά-νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμη επιχειρήσεις, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Στην πρώτη περίπτωση, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή κοντά στους Καλούς Λιμένες και περισυνέλεξε περίπου 44 αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της περιοχής.

Στη δεύτερη επιχείρηση, παραπλέον πλοίο εντόπισε δύο λέμβους με περίπου 76 αλλοδαπούς, σε απόσταση εννέα ναυτικών μιλίων νότια της νήσου Χρυσής. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και στις δύο περιπτώσεις οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.

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Η μεγαλύτερη κινητοποίηση των λιμενικών αρχών καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, όπου έχουν περισυλλεγεί συνολικά περίπου 696 αλλοδαποί.

Πλωτά και εναέρια μέσα του Λιμενικού Σώματος και της Frontex παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής στη νότια Κρήτη και τη Γαύδο συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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