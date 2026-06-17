Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Περιστατικό επίθεσης σε βάρος 36χρονης ψυχολόγου καταγγέλθηκε στο Ηράκλειο, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη μίας 48χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24 και στοιχεία από την αστυνομία, η 36χρονη εργάζεται ως ψυχολόγος σε δημόσια δομή υγείας του Δήμου Ηρακλείου και κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τη 48χρονη, η οποία είχε προγραμματισμένη συνεδρία για το πρωί της Τρίτης 17 Ιουνίου.

Advertisement

Advertisement

Όπως ανέφερε η καταγγέλλουσα στις αστυνομικές αρχές, η γυναίκα έφτασε στο γραφείο της και, χωρίς να προηγηθεί κάτι, της επιτέθηκε σωματικά.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η 48χρονη φέρεται να χτύπησε την ψυχολόγο και να της τράβηξε τα μαλλιά κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η 36χρονη ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και στη συνέχεια η 48χρονη συνελήφθη, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της σωματικής βλάβης.