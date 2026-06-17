Περιστατικό επίθεσης σε βάρος 36χρονης ψυχολόγου καταγγέλθηκε στο Ηράκλειο, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη μίας 48χρονης γυναίκας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24 και στοιχεία από την αστυνομία, η 36χρονη εργάζεται ως ψυχολόγος σε δημόσια δομή υγείας του Δήμου Ηρακλείου και κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τη 48χρονη, η οποία είχε προγραμματισμένη συνεδρία για το πρωί της Τρίτης 17 Ιουνίου.
Όπως ανέφερε η καταγγέλλουσα στις αστυνομικές αρχές, η γυναίκα έφτασε στο γραφείο της και, χωρίς να προηγηθεί κάτι, της επιτέθηκε σωματικά.
Σύμφωνα με την καταγγελία, η 48χρονη φέρεται να χτύπησε την ψυχολόγο και να της τράβηξε τα μαλλιά κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
Η 36χρονη ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και στη συνέχεια η 48χρονη συνελήφθη, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της σωματικής βλάβης.