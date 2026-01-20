Αισθητά βελτιωμένη είναι η εικόνα της υγείας της 25χρονης γιατρού, η οποία είχε νοσήσει από μηνιγγίτιδα και νοσηλευόταν σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η νεαρή ειδικευόμενη, που υπηρετεί στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, βγήκε από τη ΜΕΘ, δίνοντας ελπίδες για γρήγορη ανάρρση.

Η 25χρονη διακομίστηκε εκτάκτως στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) στις 15 Ιανουαρίου και διασωληνώθηκε λόγω της βαρύτητας της κατάστασής της. Μετά την πάροδο πέντε ημερών, οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν σαφή σταθεροποίηση και βελτίωση, προχώρησαν στην αποσωλήνωσή της και έκριναν ότι μπορεί να συνεχίσει τη νοσηλεία της εκτός Εντατικής.

«Έχει ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο, αποσωληνώθηκε και νοσηλεύεται πλέον σε κλινική του Πανεπιστημιακού για την αποθεραπεία της», δήλωσε στο patris.gr η διευθύντρια της ΜΕΘ και καθηγήτρια Ευμορφία Κονδύλη, επιβεβαιώνοντας τη θετική εξέλιξη της υγείας της.

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή γιατρός είχε παρουσιάσει έντονα συμπτώματα, όπως ζάλη, ισχυρό πονοκέφαλο και υψηλό πυρετό, γεγονός που την οδήγησε στα Τμήματα Επειγόντων, όπου και διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα.