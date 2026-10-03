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Το κυκλοφοριακό της Αθήνας έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια. Αυτό δεν αποτελεί ούτε είδηση ούτε αποκάλυψη. Το γνωρίζουν εδώ και χρόνια εκατομμύρια οδηγοί που χάνουν καθημερινά πολύτιμο χρόνο στον Κηφισό, στην Αττική Οδό και στους βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Και ξαφνικά, το 2026, βλέπουμε να «τρέχουν» έργα, συμβάσεις, κόμβοι, επεκτάσεις και σχεδιασμοί.

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Είναι ασφαλώς θετικό ότι γίνονται έργα. Το ερώτημα όμως είναι αμείλικτο: γιατί τώρα;

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, στο τέλος της τετραετίας. Και όσο πλησιάζουμε προς αυτές, τόσο περισσότερο δημιουργείται η εικόνα μιας διοίκησης που επιχειρεί να συμπυκνώσει σε λίγους μήνες παρεμβάσεις που αποτελούν εκκρεμότητες πολλών ετών.

Η Μεταμόρφωση που περιμένει χρόνια

Στον κόμβο Μεταμόρφωσης, οι ροές από Αεροδρόμιο και Ελευσίνα προς Λαμία σήμερα συνενώνονται πριν από την είσοδο στην εθνική οδό, δημιουργώντας ένα από τα γνωστότερα σημεία συμφόρησης. Η νέα διαμόρφωση προβλέπει ανεξάρτητη είσοδο των δύο ροών.

Το έργο κοστίζει περίπου 3 εκατ. ευρώ και, σύμφωνα με τις τεχνικές εκτιμήσεις, μπορεί να υπερδιπλασιάσει την κυκλοφοριακή ικανότητα και να μειώσει τουλάχιστον κατά 50% τις καθυστερήσεις στις ώρες αιχμής. Προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Αν λοιπόν μια παρέμβαση σχετικά περιορισμένου κόστους μπορεί να επιφέρει τόσο μεγάλη βελτίωση, εύλογα γεννάται ένα δεύτερο ερώτημα: γιατί δεν έγινε νωρίτερα;

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Πόσες εκατομμύρια εργατοώρες χάθηκαν μέχρι σήμερα στην ουρά επειδή ένα πρόβλημα γνωστό εδώ και χρόνια παρέμενε άλυτο;

Ο Σκαραμαγκάς και μια παλιά εκκρεμότητα

Ακόμη χαρακτηριστικότερη είναι η περίπτωση του Σκαραμαγκά. Από την περιοχή διέρχονται καθημερινά περίπου 80.000 Ι.Χ. και 20.000 βαρέα οχήματα. Ο τριπλός κόμβος προορίζεται να δημιουργήσει εναλλακτική σύνδεση Πειραιά και Δυτικής Αττικής με το μεγάλο οδικό δίκτυο και να αφαιρέσει σημαντικό φορτίο από τον Κηφισό.

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Η σύμβαση υπογράφηκε στις 13 Ιουλίου 2026 και προβλέπει κατασκευαστικό χρόνο 36 μηνών, με ολοκλήρωση το καλοκαίρι του 2029.

Και εδώ υπάρχει μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παραδοχή. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, κατά την υπογραφή της σύμβασης, μίλησε για οδικές υποδομές που αποτελούν «εκκρεμότητες οι οποίες έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εδώ και πολλά χρόνια».

Ακριβώς. Αυτό είναι και το πρόβλημα.

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Το Μετρό και οι λύσεις που έρχονται αργά

Παράλληλα προωθούνται οι επεκτάσεις του Μετρό. Η επέκταση της Γραμμής 2 προς Ίλιον προβλέπει περίπου τέσσερα χιλιόμετρα νέας γραμμής και τρεις σταθμούς, ενώ εξετάζονται ή διεκδικούν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση επεκτάσεις προς Γλυφάδα, ΚΠΙΣΝ και βόρεια προάστια. Η πρώτη φάση της Γραμμής 4 εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί 340.000 επιβάτες ημερησίως και θα αφαιρεί περίπου 53.000 αυτοκίνητα από τους δρόμους.

Όλα απαραίτητα. Όλα χρήσιμα. Αλλά το κυκλοφοριακό δεν εμφανίστηκε χθες το πρωί.

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Η γνωστή πολιτικάντικη συνταγή

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Εδώ βρίσκεται η ουσία της κριτικής. Δεν μπορεί κάθε κυβέρνηση να ανακαλύπτει τις μεγάλες ανάγκες της καθημερινότητας όταν πλησιάζει η ώρα της κάλπης.

Οι πολίτες έχουν δει πολλές φορές το ίδιο έργο: όσο απομακρυσμένες είναι οι εκλογές, οι μελέτες μελετώνται, οι εξαγγελίες συζητούνται και τα χρονοδιαγράμματα μετατίθενται. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, εμφανίζονται μπουλντόζες, υπογράφονται συμβάσεις, ανακοινώνονται παραδόσεις και επιταχύνονται διαδικασίες.

Είναι η παλιά, γνωστή πολιτικάντικη αντιμετώπιση των πραγμάτων.

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Δεν σημαίνει ότι τα έργα δεν πρέπει να γίνουν. Το αντίθετο. Πρέπει να γίνουν και όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Αλλά τα δημόσια έργα δεν είναι προεκλογικό φυλλάδιο. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στον πολίτη.

Τα έργα πρέπει να γίνονται όταν χρειάζονται

Η Αθήνα χρειάζεται ένα σταθερό, μακροχρόνιο και δεσμευτικό σχέδιο μεταφορών, ανεξάρτητο από εκλογικούς κύκλους και κυβερνητικές θητείες.

Κόμβοι, Μετρό, Αττική Οδός, έξυπνα φανάρια και δημόσιες συγκοινωνίες πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται επειδή τα χρειάζεται η πόλη — όχι επειδή πλησιάζει η στιγμή που ο πολίτης θα βρεθεί μπροστά στην κάλπη.

Καλώς, λοιπόν, που τρέχουν.

Αλλά άργησαν πολύ να αρχίσουν να τρέχουν.

Πηγές: Thriassio.gr • Πρωθυπουργός – 13/7/2026 • Πρωθυπουργός – 10/7/2026