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Συνεχίζονται σήμερα από το πρωί, για δεύτερη ημέρα, οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους», το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στη χθεσινή πρώτη ημέρα των απολογιών καταθέσεις έδωσαν επτά κατηγορούμενοι, από τους συνολικά 16 συλληφθέντες, με τον 34χρονο, φερόμενο ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, να οδηγείται στις φυλακές, ενώ οι υπόλοιποι έξι, ανάμεσά τους και ο Ερρίκος Πετιλόν, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

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Σε τέσσερις επιχειρηματίες (από την εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση) επιβλήθηκαν επιπλέον χρηματικές εγγυήσεις, ύψους από 5.000 έως 20.000 ευρώ. Η διαδικασία ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης όσον αφορά τους συλληφθέντες θα ολοκληρωθεί αύριο.

Συνολικά, η δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 1.200 άτομα.