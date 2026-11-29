Στην εισαγγελία οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση με την έκδοση εικονικών αποζημιώσεων για υπηρεσιακές μετακινήσεις ενστόλων ζημιώνοντας τα ταμεία του Δημοσίου μέσω πλαστών παραστατικών για διαμονή και τη διανυκτέρευση των ενστόλων σε υπηρεσίες εκτός έδρας. Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Κύκλωμα εικονικών αποδείξεων σε ένστολους: Πώς εισέπρατταν χιλιάδες ευρώ για ανύπαρκτες διαμονές – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι (βίντεο)

Κύκλωμα ενοικίων αποδέιξεων για ένστολους: Στον ανακριτή οι πρώτοι συλληφθέντες- Η δράση της «Μαρκέλλας» και ο ρόλος της οικογένειάς της

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Στη φυλακή οδηγούνται η λογίστρια με το ψευδώνυμο «Μαρκέλλα», η οποία φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση απάτης με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής ενστόλων, καθώς και η μητέρα της.

Και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέες μετά τις απολογίες τους, ενώ τρεις ακόμη κατηγορούμενες αφέθηκαν ελεύθερες.

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Η «Μαρκέλλα» και η μητέρα της παρουσιάστηκαν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου ενώπιον της ανακρίτριας διαφθοράς, στο πλαίσιο της διαδικασίας απολογιών των 16 συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εξέδιδε εικονικές αποδείξεις για τη διαμονή ενστόλων.

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