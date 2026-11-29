Στη φυλακή οδηγούνται η λογίστρια με το ψευδώνυμο «Μαρκέλλα», η οποία φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση απάτης με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής ενστόλων, καθώς και η μητέρα της.
Και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέες μετά τις απολογίες τους, ενώ τρεις ακόμη κατηγορούμενες αφέθηκαν ελεύθερες.
Η «Μαρκέλλα» και η μητέρα της παρουσιάστηκαν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου ενώπιον της ανακρίτριας διαφθοράς, στο πλαίσιο της διαδικασίας απολογιών των 16 συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εξέδιδε εικονικές αποδείξεις για τη διαμονή ενστόλων.