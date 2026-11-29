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Στην υπόθεση εμπλέκονται δύο εγκληματικές οργανώσεις, με περίπου 1.300 άτομα να φέρονται ως μέλη ή πελάτες του παράνομου δικτύου.

Η δράση των κυκλωμάτων, που περιελάμβανε εικονικές μισθώσεις ακινήτων εντός και εκτός Ελλάδας, προκάλεσε ζημιά στο Δημόσιο ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά, ενώ αποκαλύφθηκε η εμπλοκή συγγενικών προσώπων και στελεχών των σωμάτων ασφαλείας στη λειτουργία του μηχανισμού.

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Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, οι πρώτοι συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής ενστόλων, που αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται περίπου 1.300 άτομα, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο εγκληματικές οργανώσεις που λειτουργούσαν παράλληλα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο πρόσωπα που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία των οργανώσεων. Πρόκειται για τη λογίστρια με το ψευδώνυμο «Μαρκέλλα», η οποία εμφανίζεται ως κεντρικό πρόσωπο της πρώτης ομάδας, και έναν άνδρα γνωστό ως «Γιώργος», ο οποίος φέρεται να είχε την ηγετική θέση στη δεύτερη.

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Σύμφωνα με την έρευνα, η «Μαρκέλλα» είχε αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών μισθώσεων κατοικιών, αξιοποιώντας ακόμη και στενούς συγγενείς της για τη διακίνηση χρημάτων και την εξυπηρέτηση των πελατών. Η ίδια φέρεται να πραγματοποιούσε συχνές αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τις επιστροφές χρημάτων στους εμπλεκόμενους ενστόλους.

Ο ρόλος της μητέρας και της ανιψιάς της «Μαρκέλλας»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος της μητέρας της λογίστριας, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε αναλάβει χρέη εισπράκτορα. Ταξίδευε σε διάφορες περιοχές της χώρας, κυρίως σε νησιά όπως η Κρήτη, η Λέρος, η Κως και η Μυτιλήνη, προκειμένου να παραλαμβάνει μετρητά που συνδέονταν με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής.

Παράλληλα, φέρεται να συμμετείχε στη διαχείριση των χρημάτων και να διατηρούσε επαφή με την κόρη της για τις καθημερινές οικονομικές συναλλαγές. Οι συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από τις Αρχές αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός.

Στο δίκτυο φέρεται να συμμετείχε και η ανιψιά της λογίστριας, η οποία είχε αναλάβει την εποπτεία των καταλυμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, πληρωμές μέσω IRIS πραγματοποιούνταν μέσω δικών της τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών του πατέρα της.

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να είχε και ο εν διαστάσει σύζυγος της «Μαρκέλλας», αστυνομικός από τα Ιωάννινα, ο οποίος, σύμφωνα με την έρευνα, αξιοποιούσε τις επαφές του στα σώματα ασφαλείας για την προσέλκυση νέων πελατών. Οι Αρχές εκτιμούν ότι λάμβανε αμοιβή ύψους 2.000 ευρώ τον μήνα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι και τα χρήματα που εντοπίστηκαν

Σημαντικά στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος προκύπτουν από τις καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες της λογίστριας με τη μητέρα της. Σε έναν από τους διαλόγους, η «Μαρκέλλα» αναφέρεται στα χρήματα που διαχειρίζονταν, ενώ η μητέρα της τη ρωτά εάν είχε δώσει ξανά χρήματα μέσα στην ημέρα.

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Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η λογίστρια πραγματοποιούσε σχεδόν καθημερινά αναλήψεις σημαντικών ποσών, προκειμένου να επιστρέφει χρήματα στους ενστόλους που χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες του κυκλώματος.

Ενδεικτικά είναι και τα ευρήματα από τις έρευνες στα σπίτια και στους επαγγελματικούς χώρους των εμπλεκομένων. Στην κατοικία της μητέρας της λογίστριας εντοπίστηκαν 328.375 ευρώ, ενώ επιπλέον χρηματικά ποσά βρέθηκαν στο σπίτι και στο γραφείο της «Μαρκέλλας». Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβανόταν και μία κόκκινη ατζέντα με χειρόγραφες σημειώσεις, ονόματα, χρηματικά ποσά και στοιχεία σχετικά με τις μετακινήσεις ενστόλων.

Το δίκτυο έφτανε μέχρι την Ιταλία

Η πρώτη εγκληματική οργάνωση φέρεται να διαχειριζόταν οκτώ εταιρείες ενοικίασης ακινήτων, με περισσότερα από 173 ακίνητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, αρκετά από τα συγκεκριμένα ακίνητα δεν διέθεταν ούτε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε νερό, ενώ καταγράφηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες εμφανίζονταν να ενοικιάζονται ταυτόχρονα σε διαφορετικά πρόσωπα.

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Η δραστηριότητα του δικτύου δεν περιοριζόταν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε δημιουργηθεί αντίστοιχη εταιρεία στην Ανκόνα της Ιταλίας, μέσω της οποίας φέρονται να εκδόθηκαν 64 εικονικές αποδείξεις για 16 στελέχη του Λιμενικού Σώματος, προκαλώντας ζημιά στο Δημόσιο που ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, η δεύτερη εγκληματική οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε από διαμέρισμα στην περιοχή του Γκύζη, από το 2020, εξυπηρετώντας κυρίως αστυνομικούς και λιμενικούς που μετακινούνταν εκτός έδρας. Για την αποφυγή του εντοπισμού, τα μέλη της φέρονται να χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας, τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό και συναντήσεις σε υπαίθριους χώρους.

Οι δύο οργανώσεις φέρονται να είχαν αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, ενώ οι Αρχές εντόπισαν και τρίτη ομάδα που φέρεται να συνδεόταν με τη δεύτερη εγκληματική οργάνωση.

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Ζημιά εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η έρευνα των Αδιάφθορων ξεκίνησε το 2025 και διήρκεσε περίπου ενάμιση χρόνο, με τις Αρχές να αξιοποιούν καταγεγραμμένες συνομιλίες, καταγγελίες και ευρήματα από τις έρευνες.

Η συνολική ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο από τη δράση των κυκλωμάτων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ, με τη δραστηριότητά τους να φέρεται να ξεκινά από το 2019.

Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη, ενώ η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στον τρόπο λειτουργίας των οργανώσεων, στον ρόλο των εμπλεκόμενων ενστόλων και στη διαδρομή των χρημάτων.

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