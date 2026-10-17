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Σε πολύωρες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα θύματά τους επιδίδονται τα κυκλώματα εξαπάτησης ηλικιωμένων προκειμένου να αποσπάσουν κρίσιμες πληροφορίες και να τα οδηγήσουν σε παράδοση χρημάτων και τιμαλφών, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως εξήγησε, οι δράστες αξιοποιούν την πολύωρη τηλεφωνική επικοινωνία για να καλλιεργήσουν φόβο και πανικό, ενώ συχνά είναι τα ίδια τα θύματα εκείνα που, χωρίς να το αντιλαμβάνονται, αποκαλύπτουν τις πληροφορίες που χρειάζονται οι απατεώνες.

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Αναφερόμενη σε υπόθεση κατά την οποία οι δράστες φέρονται να απέσπασαν 38 κιλά χρυσού, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία της παθούσας με τους απατεώνες διήρκεσε τουλάχιστον τέσσερις ώρες. Η διάρκειά της, όπως ανέφερε, επιβεβαιώθηκε και από τον έλεγχο του τηλεφώνου της μετά την καταγγελία.

«Για τέσσερις ώρες της αποσπούσαν πληροφορίες, προκαλώντας φόβο στα θύματα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται συχνά για ηλικιωμένους οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με έντονη ψυχολογική πίεση. Οι δράστες τούς δημιουργούν την αίσθηση ότι κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους, αξιοποιώντας την αγωνία τους για να τους πείσουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. στάθηκε, παράλληλα, στη σημασία της άμεσης ενημέρωσης της Αστυνομίας, επισημαίνοντας ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση η καταγγελία έγινε περίπου ένα 24ωρο αργότερα. Όπως εξήγησε, εάν οι Αρχές είχαν ειδοποιηθεί εγκαίρως, θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν άμεσα για τον εντοπισμό των δραστών στην ευρύτερη περιοχή, δεδομένου ότι η μεταφορά τόσο μεγάλης ποσότητας χρυσού δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Πώς οι δράστες συγκεντρώνουν πληροφορίες

Απαντώντας σε ερώτημα για το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών που παρέχουν στα κυκλώματα πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση των θυμάτων, η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ότι, σε πολλές περιπτώσεις, από την έρευνα προκύπτει πως οι ίδιοι οι παθόντες αποκαλύπτουν τις κρίσιμες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Μέσα από τις πολύωρες κλήσεις, οι δράστες προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν υπάρχουν χρήματα ή κοσμήματα στο σπίτι, εάν ο ηλικιωμένος βρίσκεται μόνος του και εάν υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειας στην κατοικία. Οι πληροφορίες αυτές τούς επιτρέπουν να προσαρμόζουν την προσέγγισή τους ανάλογα με τις συνθήκες.

Διαφορετικές μέθοδοι δράσης των κυκλωμάτων

Στη συζήτηση έγινε επίσης αναφορά στις διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι απατεώνες. Όπως επισημάνθηκε από τον καθηγητή εγκληματολογίας, δικηγόρος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, ορισμένες ομάδες πραγματοποιούν μαζικές τηλεφωνικές κλήσεις σε μια περιοχή, επιχειρώντας να εντοπίσουν όσους ανταποκριθούν στην προσέγγισή τους. Άλλες περιπτώσεις ενδέχεται να αφορούν περισσότερο στοχευμένη δράση, με επιλογή συγκεκριμένων προσώπων βάσει πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί προηγουμένως.

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Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε κυκλώματα που οργανώνονται από απόσταση, ακόμη και εκτός Ελλάδας, γεγονός που μπορεί να δυσχεραίνει τον εντοπισμό τους. Η διερεύνηση της προέλευσης των πληροφοριών και η χαρτογράφηση των διασυνδέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων θεωρούνται, επομένως, σημαντικά στοιχεία για την εξάρθρωση οργανωμένων ομάδων.

Οι ίδιοι δράστες επιστρέφουν στην παράνομη δράση

Η κ. Δημογλίδου επισήμανε ότι οι αστυνομικές Αρχές έχουν εντοπίσει επανειλημμένα πρόσωπα που εμπλέκονται σε περισσότερες από μία υποθέσεις απάτης. Όπως ανέφερε, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν διατάσσεται προσωρινή κράτηση, οι ίδιοι δράστες ενδέχεται να εμφανιστούν ακόμη και την επόμενη ημέρα σε νέα υπόθεση, είτε πρόκειται για απόπειρα είτε για ολοκληρωμένη απάτη.

Παρά τη συνεχή ενημέρωση του κοινού για τις συγκεκριμένες μεθόδους, τα κυκλώματα εξακολουθούν να βρίσκουν θύματα, αξιοποιώντας παρόμοια προσχήματα και τεχνικές ψυχολογικής πίεσης.

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Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες ενημέρωσης και συνεργασίας που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με εκπροσώπους εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, καθώς και με εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και τον ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η ενημέρωση των πολιτών για τις τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, σχετικές δράσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με δήμους, ενώ ενημερωτικές ομιλίες διοργανώνονται και σε Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).

Η αντιμετώπιση των κυκλωμάτων και το ζήτημα των ποινών

Στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκε και το ζήτημα της αυστηροποίησης των ποινών για τους δράστες. Από την πλευρά της, η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει υποβάλει σχετική πρόταση, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση στην πρόληψη και στην ενημέρωση των πολιτών.

Ο κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου σημείωσε ότι η αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου δεν αρκεί από μόνη της για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Όπως επισήμανε, καθοριστική είναι η συγκέντρωση επαρκών αποδεικτικών στοιχείων και η εξάρθρωση του κυκλώματος ως οργανωμένης ομάδας, αντί της σύλληψης μεμονωμένων προσώπων χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί οι υπόλοιπες διασυνδέσεις.

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Η πλήρης διερεύνηση της δράσης των εμπλεκομένων μπορεί να συμβάλει στην απόδοση ευθυνών και στην αξιολόγηση της υπόθεσης από τις δικαστικές Αρχές, σημείωσε.