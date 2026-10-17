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Τα πρώτα χιόνια έπεσαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς ο καιρός δείχνει το πιο φθινοπωρινό (έως και χειμωνιάτικο) πρόσωπό του.

Με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και αισθητή ψύχρα ξεκινά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 σε αρκετές περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας. Η διαταραχή που άρχισε την Παρασκευή μετακινείται σταδιακά ανατολικά και εξασθενεί, με τον καιρό να βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές έως το απόγευμα. Στη βόρεια χώρα το βασικό χαρακτηριστικό είναι οι χαμηλές πρωινές θερμοκρασίες, ενώ στα μεγάλα υψόμετρα δεν αποκλείονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

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