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Αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη πέταξε τον εξοπλισμό του για να διαπληκτιστεί με πολίτη, με κάμερα ασφαλείας να καταγράφει το περιστατικό.

Το περιστατικό παρουσίασε ο ΣΚΑΪ. Η κάμερα ασφαλείας ήταν σε κοντινό γκαράζ.

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Ένας άνδρας ο οποίος ξεπάρκαρε το αυτοκίνητό του, διαπληκτίστηκε με τον αστυνομικό, γιατί του υπέδειξε ότι δεν έπρεπε να γράφει κάποια οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στη συγκεκριμένη οδό. «Εκεί που γράφετε τα αυτοκίνητα, κάνετε λάθος» είπε ο πολίτης, προσθέτοντας πως η στάθμεση απαγορεύεται αλλού.



Ο αστυνομικός έβγαλε την εξάρτυσή του, γιλέκο, το γκλομπ, για να διαπληκτιστεί με τον πολίτη. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο αστυνομικός απάντησε «τι είναι αυτά που μου λες εμένα;» και στη συνέχεια βγάζει και το μπουφάν του, τα οποία άφησε εκτεθειμένα και αφύλακτα στην άκρη.