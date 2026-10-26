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Την επιθυμία του να προχωρήσει σε λίφτινγκ προσώπου αποκάλυψε ο Λάκης Γαβαλάς, ξεκαθαρίζοντας πως η απόφασή του θα εξαρτηθεί από την οικονομική του κατάσταση. Μάλιστα, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, σχολίασε ότι το αποτέλεσμα της επέμβασης θα πρέπει να είναι καλύτερο από εκείνο της Καρντάσιαν.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου. Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε τόσο στις επισκέψεις που πραγματοποιεί στον αισθητικό του όσο και στο ενδεχόμενο να υποβληθεί σε face lift στο μέλλον.

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Όπως εξήγησε, το οικονομικό σκέλος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για να προχωρήσει στην αισθητική επέμβαση, καθώς επιθυμεί να επενδύσει ένα σημαντικό ποσό, ώστε να έχει το αποτέλεσμα που θέλει.

«Πηγαίνω στον αισθητικό κάθε δύο χρόνια για να δω εάν γερνάει πιο πολύ από εμένα ή πιο λίγο και βλέπω ότι αυτός γερνάει και εγώ μένω πιο νέος. Ο πλαστικός μου είναι πάρα πολύ καλός, γιατί δεν κοιτάζει τον εαυτό του, αλλά τους άλλους. Θα κάνω face lift άμα έχω λεφτά, γιατί το face lift πρέπει να το κάνω πιο καλό από της Καρντάσιαν, αυτή πλήρωσε 70.000. Εκτός και αν μου το κάνει κάποιος δώρο. Υπάρχει κάποιος αισθητικός εκεί έξω, που έχει 100.000 να διαθέσει για το υπέροχο πρόσωπό μου, που ήταν και είναι τώρα χάλια;», δήλωσε με χιούμορ ο Λάκης Γαβαλάς.