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Την άποψη που διατυπώνεται για την Άννα Βίσση, ότι είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια των τελευταίων 50 ετών σχολίασε ο Λάκης Παπαδόπουλος, ζητώντας να περιοριστεί η συγκεκριμένη αναφορά.

Ο τραγουδοποιός προχώρησε σε μία ανάρτηση την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, εκφράζοντας τη θέση του σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η τραγουδίστρια από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

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Ο Λάκης Παπαδόπουλος εστίασε τον χαρακτηρισμό που αποδίδεται στην Άννα Βίσση ως τη μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια των τελευταίων 50 ετών, σημειώνοντας πως η συγκεκριμένη διατύπωση τον ενοχλεί. Όπως έγραψε: «Βλέπω και ακούω συνέχεια από τα τηλεοπτικά προγράμματα και τις ειδήσεις ότι η Άννα Βίσση είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα. Ωπα. Αυτό με ενοχλεί, λίγο φρένο παιδιά».