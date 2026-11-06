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Θανατηφόρο τροχαίο με εμπλοκή άγριου ζώου σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης έξω από τη Λαμία, βυθίζοντας στο πένθος την περιοχή.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στον παράδρομο των Θερμοπυλών, 300 μέτρα πριν τον κόμβο του Μπράλου και νεκρός είναι ο 47χρονος γνωστός φωτογράφος της Λαμίας Σπύρο Σιμόπουλο.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με σφοδρότητα με ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο, το οποίο πετάχτηκε αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη, σύμφωνα με το ΤV STAR κεντρικής Ελλάδας, με αποτέλεσμα ο άτυχος οδηγός να πεταχτεί έξω από το αυτοκίνητο και να καταλήξει αρκετά μέτρα μακριά, τραυματιζόμενος θανάσιμα.

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Μάλιστα, εξαιτίας του σκότους και του σημείου όπου κατέληξε δεν έγινε άμεσα αντιληπτός.

Η σορός του εντοπίστηκε με καθυστέρηση από διερχόμενο οδηγό- καθώς στο σημέιο είχε βαθύ σκοτάδι και δεν έγινε άμεσα αντιληπτός.

Ο οδηγός του διερχόμενου οχήματος είδε το χτυπημένο όχημα στον δρόμο, κατάλαβε ότι είχε σημειωθεί σοβαρό τροχαίο και σταμάτησε να ελέγξει τι είχε συμβεί, ειδοποιώντας άμεσα τις αρχές μέσω του 112.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δυστυχώς όμως για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Πρόκειται για πολύ γνωστό κι αγαπητό 47χρονο επαγγελματία και ο αδόκητος θάνατός του έπεσε σαν “κεραυνός εν αιθρία” στην τοπική κοινωνία.

Στον τόπο του δυστυχήματος μετέβη πλήρωμα του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για την εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η νέα τραγωδία.

Μάλιστα για αρκετή ώρα έψαχναν την περιοχή στην περίπτωση που επέβαινε και δεύτερο άτομο στο μοιραίο αυτοκίνητο.