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Ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, εθελοντές και η Πολιτική Προστασία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης στις ενεργές εστίες που παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή.

Δύο εναέρια μέσα αναμένεται να συνδράμουν με το πρώτο φως της ημέρας τις επίγειες προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ενεργοποιήθηκε το 112 για την προληπτική εκκένωση των οικισμών Κελλάρια, Αδράβαστοι, Αζοκέραμος και Ζάκρος λόγω της έντασης του μετώπου.

Οι αρμόδιοι φορείς παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση των ενεργών εστιών και την προστασία των κατοίκων της περιοχής.

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σητεία, στο Λασίθι της Κρήτης, σε σχέση με τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Χώνος και τις ώρες αγωνίας που ακολούθησαν. Το πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε ύφεση, ωστόσο η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες στην ευρύτερη περιοχή.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο και συνεχίζουν να επιχειρούν, έχοντας στραμμένη την προσοχή τους στα σημεία όπου η φωτιά εξακολουθεί να παρουσιάζει δραστηριότητα. Η μάχη της κατάσβεσης συνεχίζεται με τις ίδιες ισχυρές επίγειες δυνάμεις, με την συνδρομή πολλών εθελοντών αλλά και δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σητείας.

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Με το πρώτο φως της ημέρας, σύμφωνα με το cretalive.gr, αναμένεται να επιχειρήσουν και δύο εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στα ενεργά σημεία του μετώπου και ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με τις νυχτερινές ώρες, όταν το μέτωπο μεταβαλλόταν διαρκώς, ανάλογα με τη φορά των ανέμων, και η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω και του δύσβατου ανάγλυφου της περιοχής.

Παρά τη βελτίωση της εικόνας, οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι ενεργές εστίες εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, με τις επίγειες δυνάμεις και τα δύο εναέρια μέσα που αναμένονται να δίνουν μάχη για τον περιορισμό και την οριστική κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Προληπτικές εκκενώσεις σε Κελλάρια, Αδραβάστους, Αζοκέραμο και Ζάκρο

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, το 112 ενεργοποιήθηκε εκ νέου, καθώς δόθηκαν οδηγίες προληπτικής απομάκρυνσης για τους κατοίκους στα Κελλάρια, τους Αδραβάστους και τον Αζοκέραμο, με κατεύθυνση προς το Παλαίκαστρο. Αντίστοιχη οδηγία απευθύνθηκε και στους κατοίκους της Ζάκρου, οι οποίοι κλήθηκαν να κινηθούν προς τον Ξερόκαμπο.

Ιδιαίτερη ήταν η ανησυχία στους Αδραβάστους, όπου κρίθηκε απαραίτητη η έγκαιρη απομάκρυνση ηλικιωμένων κατοίκων, καθώς το πύρινο μέτωπο κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο σημείο βρέθηκε και ο Δήμαρχος Σητείας, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της επιχείρησης. Παράλληλα, σε συνεχή συντονισμό βρίσκονταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Σητείας και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την προστασία των κατοίκων.

(Με πληροφορίες από cretalive.gr)