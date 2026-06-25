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Σε κλίμα οδύνης έγινε την Πέμπτη η κηδεία του Τάκη Γκώνια που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 54 ετών.

Η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, που στη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε δύο φορές τη φανέλα του Ολυμπιακού, πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς.

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Το «παρών» στην κηδεία του Τάκη Γκώνια που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας έδωσαν φίλοι και οικείοι του, καθώς και άνθρωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ανάμεσά τους, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Λεβαδειακός, όπου ο Γκώνιας έκανε γνωστό το όνομά του, Γιάννης Κομπότης, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς και ο Ντανιέλ Μπατίστα, επίσης παλαίμαχος ποδοσφαιριστής.

Επίσης, παρών ήταν και ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος, αλλά και ο παλιός γιατρός του Ολυμπιακού, Χρήστος Δάρας, που είχε χειρουργήσει τον Γκώνια μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε το 1996.