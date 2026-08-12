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Το τελευταίο «αντίο» στον Νίκο Καλογερόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, είπαν σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του.

Η κηδεία του ηθοποιού τελέστηκε στις 12:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ ήταν πολιτική, σύμφωνα με την επιθυμία του.

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Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούσαν μπορούσαν να προσφέρουν οικονομική ενίσχυση στο «Σπίτι του Ηθοποιού», τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του.

Γιώργος Βογιατζής

Απόστολος Γκλέτσος

Βάνα Μπάρμπα

Σπύρος Μπιμπίλας

Νίκος Καραγιώργης

Στέλιος Γούτης

Χριστίνα Τσάφου

Πάνος Βλάχος

Γεράσιμος Ανδρεάτος

Κώστας Λαμπρόπουλος

Κωνσταντίνος Μάνος

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο μας Νίκο Καλογερόπουλο, θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος. Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν “Το Σπίτι του Ηθοποιού”. ALPHA BANK IBAN: GR45 0140 2280 2280 0200 2002 719 Δικαιούχος: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ».



Ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή έχοντας αφήσει έντονο το αποτύπωμά του στον ελληνικό κινηματογράφο, ιδιαίτερα μέσα από τη συμμετοχή του σε σημαντικές ταινίες των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Με την παρουσία του ξεχώρισε τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα, διαμορφώνοντας μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική πορεία.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε τον καρκίνο και άφησε την τελευταία του πνοή σε δημόσιο νοσοκομείο.

Η χαρακτηριστική του εμφάνιση και ο ξεχωριστός τρόπος με τον οποίο ερμήνευε τους ρόλους του τον έκαναν αμέσως αναγνωρίσιμο στο κοινό. Στη διάρκεια της πολυδιάστατης διαδρομής του στον χώρο της τέχνης, εργάστηκε στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία και το σενάριο. Η δημιουργική του δραστηριότητα επεκτάθηκε ακόμη στην ποίηση και το τραγούδι.

Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του συμμετείχε σε πολλές παραγωγές που απέκτησαν ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Ανάμεσά τους βρίσκονται το «Μάθε παιδί μου γράμματα», η «Λούφα και Παραλλαγή», το «Ρεμπέτικο», καθώς και το τηλεοπτικό «Κάμπινγκ». Πρόκειται για έργα που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό και εξακολουθούν να αποτελούν σημεία αναφοράς για τη νεότερη ελληνική καλλιτεχνική παραγωγή.