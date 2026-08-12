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Η κηδεία του εκλιπόντος τελέστηκε δημοσία δαπάνη, ενώ η οικογένειά του ζήτησε την ενίσχυση κοινωφελών ιδρυμάτων αντί της κατάθεσης στεφάνων.

Ο Στέλιος Ράμφος άφησε πίσω του σημαντικό συγγραφικό έργο, εστιάζοντας κυρίως στην ερμηνεία του ελληνισμού και στη σύνδεση της βυζαντινής παράδοσης με τον νεοελληνικό ψυχισμό.

Ο ιερέας του ναού αναφέρθηκε με συγκίνηση στις τελευταίες στιγμές του διανοούμενου, ο οποίος νοσηλευόταν για 15 ημέρες πριν από την εκδημία του.

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Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν τον Στέλιο Ράμφο, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα.

Ο Στέλιος Ράμφος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντική πνευματική παρακαταθήκη, καθώς και ένα πλούσιο συγγραφικό έργο. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, τις τελευταίες 15 ημέρες νοσηλευόταν στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών με λοίμωξη.

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Ανάμεσα στα στεφάνια ξεχώρισαν, εκείνα του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συγκίνηση προκάλεσε η περιγραφή του ιερέα της εκκλησίας του Αγίου Παντελεήμονα κάποιων εκ των τελευταίων στιγμών του μεγάλου διανοούμενου.

Όπως είπε ο εφημέριος του ναού, «ιερείς του πρόσφεραν Θεία Κοινωνία, λείψανα αγίων και διάβασαν κάποιες κατάλληλες ευχές. Κάποια στιγμή λοιπόν όπως μπορούν να βεβαιώσουν αυτόπτες μάρτυρες, καθώς το πετραχήλι ήταν πάνω στο κεφάλι του κα διαβαζόταν η ευχή, ο Στέλιος Ράμφος σήκωσε το εξαντλημένο χέρι του και το κατέβασε πιο χαμηλά, σχεδόν μέχρι τα μάτια καλύπτοντας έτσι περισσότερο το πρόσωπό του και την οποία αισθανθήκαμε ότι είχε το μήνυμα μιας επιθυμίας να καλυφθεί περισσότερο από τη χάρη του Θεού».

«Αυτή ήταν μια από τις τελευταίες κινήσεις ενός ανθρώπου που κάλυψε ερωτήματά μας, προβληματισμούς, αγωνίες, αισθάνθηκε την ανάγκη λίγο πριν φύγει να καλυφθεί από τη χάρη του θεού όσο γίνεται πιο πολύ» πρόσθεσε ο ιερέα του ναού.

Καταλήγοντας, μάλιστα, σημείωσε «αισθανόμαστε ότι αυτό λέει πολλά για τον ίδιο αλλά και για την ουσία των πραγμάτων, έτσι του ευχόμαστε και προσευχόμαστε να βρεθεί σε καλή θέση κοντά στον Θεό, εκεί που θα αισθανθεί βιωματικά το μυστικό του Ιησού».

O υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σταύρος Θεοδωράκης

Θανάσης Λάλας

Η επιθυμία της οικογένειας

Η οικογένεια έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία» ή οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα της επιλογής τους.

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Υπενθυμίζεται ότι, με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία του Στέλιου Ράμφου τελείται δημοσία δαπάνη.

Στέλιος Ράμφος: Όχι φιλόσοφος, απλά συγγραφέας

Πολυγραφότατος, παρεμβατικός και μαχητικός αρθρογράφος, ο Στέλιος Ράμφος -ο οποίος προτιμούσε αντί του χαρακτηρισμού «φιλόσοφος» απλά την ιδιότητα του συγγραφέα, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε στην Νομική Αθηνών και από το1965 Φιλοσοφία στο Παρίσι, όπου και δίδαξε (Βενσέν 1969-1974).

Επέστρεψε και εγκαταστάθηκε οριστικά στην Ελλάδα το 1974, όπου και συνέχισε το συγγραφικό του έργο.

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Η εργασία του επικεντρώθηκε στην ερμηνευτική του ελληνισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των πνευματικών χαρακτηριστικών που κληροδότησε το Βυζάντιο στην Νεότερη Ελλάδα. Ερεύνησε κυρίως τις συνέπειες που είχε «η ματαίωση της βυζαντινής Αναγέννησης για τη διάπλαση του νεοελληνικού ψυχισμού».

Η πλούσια βιβλιογραφία του αντικατοπτρίζει τις πνευματικές αναζητήσεις του, τις θέσεις και τις προτάσεις του αναφορικά με τον μαρξισμό, την οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού, τους συσχετισμούς της σύγχρονης πνευματικής δημιουργίας με την ελληνορθόδοξη παράδοση.

Στην εργοβιογραφία του περιλαμβάνεται πλούσια αρθρογραφία με αναφορές σε αυτά τα γνωστικά πεδία, δημοσιευμένα σε περιοδικά όπως “Ευθύνη”, “Ερουρέμ”, “Ινδικτος”. Είχε σημαντική παρουσία στη δημόσια ζωή με συνεντεύξεις στον Τύπο και την τηλεόραση, όπως με με δημόσιες ομιλίες. Δίδαξε στο Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν και αργότερα στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη.

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Είχε υπογράψει περί τα 30 βιβλία, μεταξύ των οποίων «Το αδιανόητο τίποτα», «Η Λογική της παράνοιας» και το «Υπάρχεις σαν Μοίρα». Είχε δημοσιεύσει επίσης, μελέτες για τον Πλάτωνα (Φιλοσοφία Ποιητική), τον Αριστοτέλη (Μίμησις εναντίον μορφής), τον Οιδίποδα Τύραννο (Το αίνιγμα και η μοίρα), τους ασκητές της ερήμου (Πελεκάνοι ερημικοί), καθώς και μία συλλογή άρθρων και δοκιμίων του «Μία καλοκαιρινή ευτυχία τρίζει» (1999).