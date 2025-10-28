Πλήθος κόσμου βρέθηκε από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, καθώς στις 11:00 άρχισε η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του δήμου Αθηναίων παρήλασαν στο κέντρο της πόλης, περνώντας μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας του δήμου Αθηναίων.

Με περηφάνια η μαθητική παρέλαση

Συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, παρελαύνουν αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών όλων των σχολείων του Δήμου Αθηναίων, με τον σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες το κάθε ένα.

Οι μαθητές τίμησαν το ιστορικό «όχι» του Ιωάννη Μεταξά κατά των Ιταλών, ενώ νωρίτερα το πρωί ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις με κανονιοβολισμούς στον Λυκαβηττό και έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Να είμαστε άξιοι της θυσίας των προγόνων μας»

«Σήμερα τιμάμε το «όχι» των προγόνων μας, τον αγώνα για ελευθερία, το όχι στον φασισμό, στο ναζισμό, στον ολοκληρωτισμό. Όχι στην ανελευθερία. Είναι υποχρέωσή μας να παλέψουμε και σήμερα για δημοκρατία και ελευθερία και να δώσουμε νόημα και περιεχόμενο ζωής στους αγώνες εκείνων που έδωσαν την ζωή τους για να είμαστε ελεύθεροι.

Σε μία πατρίδα που αμφισβητούνται τα πιο βασικά θεμελιώδη δικαιώματα, είναι υποχρέωση όλων μας να θυμίζουμε ότι αυτά τα δικαιώματα, η δημοκρατία και η ελευθερία κατακτήθηκαν με αγώνα και με αίμα. Να είμαστε άξιοι της θυσίας των προγόνων μας», τόνισε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία παρευρέθηκε στην μαθητική παρέλαση της Αθήνας μαζί με την Αλεξάνδρα Σάντα, κόρη του Λάκη Σάντα, του αντιστασιακού ήρωα, που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο κατέβασαν την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη.

Κατάθεση στεφάνων για την εθνική επέτειο

Της παρέλασης προηγήθηκε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ άλλων από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, την αναπληρώτρια Περιφερειάρχη Αττικής, Χριστίνα Κεφαλογιαννη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Σοφία Ζαχαράκη: «Να κρατάμε την Ελλάδα ψηλά»

«Να κρατάμε την Ελλάδα ψηλά, όπως είπα, δυνατή και δυναμική. Συνάμα όμως να δημιουργεί ανάπτυξη, ώστε στα μικρά παιδιά που πέρασαν από μπροστά μας να δώσει προοπτική. Στεκόμαστε μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Θυμόμαστε τους γνωστούς και τους αγνώστους που έδωσαν την ζωή τους έτσι ώστε να στεκόμαστε ελεύθεροι και να μπορούμε να διεκδικούμε όλα τα δίκαια που βλέπουμε ότι κάποιοι άλλοι δεν τα έχουν», δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Το όραμα της «Παναγίας της Νίκης»

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μνημόνευσε με μήνυμά του την εικόνα που φιλοτέχνησε ο Γιάννης Τσαρούχης στο Μέτωπο, με τις μπογιές των στρατιωτικών καμουφλάζ.

«1940, Αλβανικό Μέτωπο. Ένας απλός φαντάρος… Ο σπουδαίος ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης. Με την “Παναγία της Νίκης” στα χέρια του. Φιλοτεχνημένη πάνω σε μια ξύλινη σανίδα, με χρώματα αυτοσχέδια, από τις μπογιές των στρατιωτικών καμουφλάζ. Ζωγραφισμένη με βιασύνη, με τρόμο, αλλά και με απέραντη πίστη στον αγώνα.

Το όραμα της Παναγίας, που του διηγήθηκε ένας συμπολεμιστής του, γέννησε τη συγκλονιστική αυτή εικόνα. Μια ανεπανάληπτη στιγμή τής περήφανης Ιστορίας μας. Όπως ο ίδιος διηγήθηκε, κατά το τέλος του πολέμου “στο δρόμο στα χωριά, στο Κριεκούκι, στην Κάζα, στη Μάνδρα, κοιτούσαν οι γέροι του χωριού τ’ αυτοκίνητα και μας χειροκροτούσαν. Ένας είπε ‘για τα χάλια μας μάς χειροκροτάτε;’ Και οι γέροι απαντούσαν:

“Είσαστε ήρωες, είσαστε λεβεντόπαιδα”» ανάφερε ο κ. Ν. Κακλαμάνης στο μήνυμά του ευχόμενος: Χρόνια Πολλά Έλληνες! Χρόνια Πολλά Ελλάδα!».