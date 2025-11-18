Ενδεικτικές είναι οι καταγγελίες συγγενών ηλικιωμένων για το γηροκομείο στην Κυψέλη στο οποίο μπήκε λουκέτο με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής.

Η Κωνσταντίνα Πάστρα συγγενής ηλικιωμένης που βρισκόταν στο γηροκομείο μίλησε στην τηλεόραση του OPEN για τις τραγικές συνθήκες που επικρατούσαν στο γηροκομείο. «Ήταν εντάξει μέχρι που το είχε ο κ. Βλάχος, ο οποίος πέθανε από καρκίνο.

Από τότε και μετά άρχισε να μην έχουμε ούτε γιατρούς τακτικά» ανέφερε. Και πρόσθεσε «το φαγητό τους ήταν απαράδεκτο για παράδειγμα κάθε μέρα είχαν φασολάδα από χθες, πατάτες βραστές, η φακές, καθόλου πρωτεΐνη. Δεν είχαν πολύ προσωπικό. Το κόστος ήταν 1.000 ευρώ και συμμετοχή στην φαρμακευτική αγωγή και μετά το πήγαν 1.200 τον μήνα».

Η ίδια είπε ότι είχε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Είχα διαπιστώσει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, παραπονιόμουν αλλά δεν γινόταν τίποτα».

Η ίδια κατέληξε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα για όλους μας είναι ότι μας ειδοποίησαν τελευταία στιγμή και δεν έχουμε βρει άλλη δομή να τους πάμε».

Φροντίδα ηλικιωμένου

Οι παραβάσεις που οδήγησαν στο «λουκέτο»

Ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου έδειξε ότι η δομή ήταν εντελώς παραμελημένη και ακατάλληλη να συνεχίσει τη λειτουργία της. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν σοβαρές φθορές, πολύ κακές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής, έντονη δυσοσμία, βρόμικα κλινοσκεπάσματα και τουαλέτες, καθώς και γενική έλλειψη καθαριότητας στους κοινόχρηστους χώρους.

Παράλληλα, υπήρχε πλήρης αδυναμία φροντίδας των ηλικιωμένων: έμεναν χωρίς βοήθεια για ώρες, χωρίς να γίνεται η ατομική τους περιποίηση, η χορήγηση φαρμάκων ή το πρωινό, εξαιτίας έλλειψης προσωπικού. Το προσωπικό που βρέθηκε εκεί δήλωσε πως εργαζόταν αυτοβούλως, χωρίς σαφή ενημέρωση για τα δεδουλευμένα και χωρίς να γνωρίζει αν οι επόμενες βάρδιες θα εμφανιστούν.

Επιπλέον, υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις στην επιστημονική και ιατρική επίβλεψη: κακές ή ελλιπείς καταγραφές επισκέψεων γιατρών, παραιτήσεις βασικών νοσηλευτών και αδυναμία επιβεβαίωσης της παρουσίας της υπεύθυνης για την προστασία των ωφελουμένων.

Σε σχέση με προηγούμενους ελέγχους, η κατάσταση είχε χειροτερέψει αισθητά, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τόσο την υγεία όσο και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων.