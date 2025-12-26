Αναστάτωση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία ένα σοκαριστικό βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στο οποίο φαίνεται η κακοποίηση ενός ηλικιωμένου στο ιδιωτικό γηροκομείο Özel Büyük Marmara Huzurevi στην περιοχή Μπουγιουκτσεκμετζέ της Κωνσταντινούπολης.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το yenisafak, το βίντεο που καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2023 δείχνει τον σύζυγο της ιδιοκτήτριας του γηροκομείου, Erol Konuk, να χτυπάει τον ηλικιωμένο Abdulkadir Taşar. Ο Konuk, ο οποίος στο ένα χέρι κρατάει έναν σκύλο και στο άλλο φοράει ένα μπλε γάντι, να φωνάζει, να σπρώχνει και να χτυπά τον Taşar. Στο τέλος τον σηκώνει με το ζόρι από τον καναπέ που καθόταν.

Advertisement

Advertisement

BU BİR SKANDAL DEĞİL, BU BİR SUÇTUR!



Huzurevinde çekilen görüntülerde, işletme sahibinin eşi olduğu belirtilen bir kişinin savunmasız yaşlı bir adamı tokatladığı, darp ettiği ve aşağılamaya maruz bıraktığı açıkça görülüyor.

Buna rağmen şahsın hala serbestçe dolaşması,… pic.twitter.com/eOI0EX79Rr — Emre Küçükgökçe (@EmreKucukgokce) December 17, 2025

Σύμφωνα με καταγγελίες, ο Konuk απείλησε το προσωπικό που αποχώρησε από το γηροκομείο και είπε σε όσους τον κατήγγειλαν: «Δεν θα σε αφήσω να μείνεις στην Κωνσταντινούπολη».

Την ίδια περίοδο, φέρεται να συνέβησαν πολλά παρόμοια περιστατικά στο συγκεκριμένο γηροκομείο, ωστόσο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας διαγράφηκε, γεγονός που αυξάνει τις υποψίες για την κάλυψη παρόμοιων περιστατικών.

Το προσωπικό του γηροκομείου αναγκάστηκε να παραμείνει σιωπηλό λόγω πιέσεων και απειλών.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 ο Taşar έφυγε από τη ζωή. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε νεκροψία στη σορό του δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση της υπόθεσης.

Μετά τη δημοσίευση του περιστατικού, ανακοινώθηκε ότι ο Erol Konuk δεν θα ξαναπροσληφθεί στον οργανισμό.

Η υπόθεση προκάλεσε άμεση αντίδραση από το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, το οποίο ανακοίνωσε την επιβολή διοικητικού προστίμου στο γηροκομείο και την παραπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει το ενδεχόμενο να αναστείλει τη λειτουργία του γηροκομείου, ανάλογα με την εξέλιξη της διαδικασίας.