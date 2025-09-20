Μία 95χρονη γυναίκα από το Μπρούκλιν συνελήφθη, καθώς φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου συγκάτοικό της σε γηροκομείο της Νέας Υόρκης.

Η Γκαλίνα Σμιρνόβα προφυλακίστηκε χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης στο νησί Ράικερς την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, με κατηγορίες για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού και κατοχή φονικού όπλου, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία της Νέας Υόρκης.

Η Σμιρνόβα είχε εισαχθεί στο κέντρο αποκατάστασης και φροντίδας Seagate, όπως αναφέρεται σε έγγραφα του Ποινικού Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης που εξασφάλισε η εφημερίδα USA TODAY.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση σύλληψης, αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση στο 911 στο γηροκομείο στις 10:27 μ.μ. της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου και βρήκαν τη Νίνα Κράβτσοβ, 89 ετών, με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Στο δωμάτιο εντοπίστηκε υποπόδιο αναπηρικής καρέκλας καλυμμένο με αίμα.

Η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι μια υπάλληλος είχε ελέγξει την Κράβτσοβ στο δωμάτιο που μοιραζόταν με τη Σμιρνόβα στις 8:55 μ.μ. και την είχε δει να κοιμάται. Όταν επέστρεψε περίπου μία ώρα αργότερα, βρήκε την 89χρονη καλυμμένη με αίμα και με βαθιά τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Η υπάλληλος βρήκε επίσης τη Σμιρνόβα, γεμάτη αίματα, να πλένει τα χέρια της στο κοινόχρηστο μπάνιο της μονάδας. Σημείωσε ότι τα υποπόδια του αναπηρικού αμαξιδίου είχαν αφαιρεθεί – το ένα βρέθηκε στο πάτωμα καλυμμένο με αίμα και το άλλο έξω, κάτω από ένα παράθυρο.

Η Κράβτσοβ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε το επόμενο πρωί από βαριά τραύματα αμβλέος οργάνου, σύμφωνα με την κατάθεση.

Η αστυνομία δεν έχει γνωστοποιήσει το πιθανό κίνητρο της δολοφονίας.

Η Σμιρνόβα συνελήφθη αφού οι ντετέκτιβ εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας, που έδειχνε ότι κανένα άλλο άτομο δεν μπήκε ή βγήκε από το δωμάτιο από τη στιγμή που η υπάλληλος είδε ζωντανή την Κράβτσοβ μέχρι την ώρα που βρέθηκε αιμόφυρτη.

Το Γραφείο του Δημάρχου της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι η Σμιρνόβα εκπροσωπείται από δημόσιο συνήγορο.