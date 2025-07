Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε κέντρο υποστηριζόμενης διαβίωσης στην πόλη Φολ Ρίβερ της Μασαχουσέτης την Κυριακή 13 Ιουλίου, δήλωσε τη Δευτέρα, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής της πολιτείας. Τουλάχιστον άλλοι 30 τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κτίριο χθες το βράδυ. Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και μεταφέραμε (σε νοσοκομεία) τουλάχιστον άλλους 30», δήλωσε ο Τζέφρι Μπέικον, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Φολ Ρίβερ, μιας πόλης στη νοτιοανατολική Μασαχουσέτη.

«Είναι τραγωδία. Προσεύχομαι για τα θύματα», πρόσθεσε ο Μπέικον, στις δηλώσεις που έκανε στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Boston 25 News.

Major fire at the assisted living community in Fall Rivers Massachusetts at the Gabriel House, major emergency and fire response on site staging area set up, calling for buses pic.twitter.com/UtEo4toghM