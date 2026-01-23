Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 στη Λυκόβρυση, όταν δύο οδηγοί… έχασαν κάθε έλεγχο και πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, όλα συνέβησαν γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, στην έξοδο της γέφυρας προς Λυκόβρυση. Οι δύο εμπλεκόμενοι, ένας οδηγός φορτηγού και ένας από κλούβα, βγήκαν από τα οχήματά τους και ξεκίνησε ο άγριος καβγάς: βρισιές, μπουνιές και κλωτσιές στη μέση του δρόμου, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα άλλων οδηγών.

Η αιτία; Μια… διαφωνία για το ποιος έχει προτεραιότητα! Οι οδηγοί είχαν κολλήσει σε έναν στενό δρόμο, κανείς δεν έκανε πίσω και η ένταση εκτοξεύτηκε γρήγορα. Το σημείο είναι γνωστό για τα προβλήματα κυκλοφορίας: δεν υπάρχουν φανάρια ή σήματα, με αποτέλεσμα καθημερινά να δημιουργούνται ουρές και μικροκαβγάδες.

Την ώρα που η κατάσταση γινόταν επικίνδυνη, άλλοι οδηγοί που είχαν κολλήσει στο σημείο αποφάσισαν να δράσουν. Κατέβηκαν από τα αυτοκίνητά τους και, μετά από αρκετά λεπτά προσπάθειας, κατάφεραν να χωρίσουν τους δύο αντιμαχόμενους.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τα προβλήματα κυκλοφορίας στη Λυκόβρυση και πόσο εύκολα η ένταση μπορεί να μετατραπεί σε… ξύλο στη μέση του δρόμου!